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Rio Branco e Vitória ficam apenas no empate em clássico no Capixabão

O Vi-Rio 351 foi marcado por muito equilíbrio e a partida terminou no 1 a 1, neste domingo (9), no Kleber Andrade

Publicado em 09 de Fevereiro de 2025 às 12:26

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

09 fev 2025 às 12:26
Rio Branco e Vitória ficaram no empate em clássico válido pelo Capixabão
Rio Branco e Vitória ficaram no empate em clássico válido pelo Capixabão Crédito: Alef Jordan/Capixaba Esporte
Rio Branco e Vitória empataram o clássico em 1 a 1 no Kleber Andrade, na manhã deste domingo (9), em duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Capixaba. O Rio Branco ainda não venceu na competição, e empata um jogo importante que poderia tirá-lo da zona de rebaixamento. O Vitória, por sua vez, conseguiu buscar o resultado e pontuou fora de casa.
Diego Fernandes perdeu um pênalti pelo Capa-Preta, mas depois de redimiu ao anotar uma pintura minutos depois. Pelo Alvianil, Tony fez de pênalti. 

Mudanças na escalação do Rio Branco

O Rio Branco chegou para o Vi-Rio 351 com muitas alterações, tanto de peças quanto do próprio esquema tático do time. No jogo que valia a vida na competição e, talvez, a permanência de Ricardo Colbachini no comando técnico do Brancão, o treinador veio ao Kleber Andrade com quatro jogadores no meio-campo. Bruno Silva saiu da posição de volante e jogou aberto pelo lado esquerdo, e Breno Melo, destaque na Copinha, entrou como titular na equipe.
Além deles, André Luiz substituiu Neguete no gol como titular; Lucas Daros entrou no lugar de Dudu na lateral direita, que sentiu no aquecimento; Emerson Martins e Junior Dindê também compondo a faixa central; e apenas com dois homens no ataque: Matheus Costa e Diego Fernandes. 

O Jogo

O clássico entre Rio Branco e Vitória começou com muito equilíbrio, mas bem diferente do que foi o Vi-Rio pela Copa Verde. Na manhã deste domingo, o Rio Branco que manteve a posse de bola pelos primeiros 45 minutos, e o Alvianil pouco chegou à área capa-preta.
A primeira grande chance de gol veio apenas aos 28 minutos, quando Wendson puxou a camisa de Bruno Silva na área e, após revisão do VAR, foi assinalada penalidade máxima para o Rio Branco. Na marca da cal, Diego Fernandes chutou no lado esquerdo do goleiro Paulo Henrique, que acertou o canto e defendeu em dois tempos o que seria a abertura do placar no clássico.
Mas, aquele que foi vilão, se tornou herói. Quatro minutos depois, Diego Fernandes partiu em velocidade pelo lado direito, invadiu a área e chutou cruzado na ângulo da meta Alvianil, explodindo a torcida capa-preta no Monumental de Campo Grande.
O Vitória, em sua primeira chegada com perigo no primeiro tempo, já nos acréscimos, fez um gol depois de uma troca de passes na área, mas foi anulado por impedimento. No último lance da primeira etapa, Carlos Vitor recebeu sozinho na intermediária, mas chutou fraco e ficou fácil para a defesa de André Luiz. 
Se o primeiro tempo foi de pressão capa-preta, no segundo foi a vez do Alvianil da Capital comandar o jogo. Depois de impôr um ritmo forte, o Vitória chegou ao seu gol de empate. A jogada começou pelo lado esquerdo , com Wendson carregando a bola e partindo para cima de Theo Kruger, que entrou na segunda etapa substituindo Darlan. O zagueiro do Rio Branco deu um carrinho na grande área e acabou acertando o lateral do time visitante, que caiu e teve uma penalidade máxima assinalada em seu favor.
Tony, artilheiro do Vitória no Capixabão 2025, foi para a bola e não desperdiçou. Chutou no canto direito de André Luiz, que chegou a encostar nela sem força o suficiente para fazer a defesa. Tudo igual em 1 a 1 no Vi-Rio. Tony chegou a fazer o gol da virada depois de uma grande chance desperdiçada do Rio Branco, mas foi anulado também por impedimento. 

Próximos jogos

Com o resultado, o Rio Branco permanece na zona de rebaixamento com apenas 4 pontos em 15 disputados até aqui. Na próxima rodada recebe o Vilavelhense no Kleber Andrade, na próxima quarta-feira (12), em um confronto direto na parte de baixo da tabela. Já o Alvianil, joga contra o Capixaba no Salvador Costa na mesma quarta-feira, e já pode começar a pensar na próxima fase.

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