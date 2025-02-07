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Rio Branco é goleado pelo Goiás e dá adeus à Copa Verde

Capa-Preta conseguiu ser competitivo no primeiro tempo, mas depois não resistiu ao Esmeraldino e foi derrotado por 6 a 0

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2025 às 21:40
Rio Branco é atropelado pelo Goiás e sonha na Copa Verde chega ao fim
Rio Branco é atropelado pelo Goiás e sonha na Copa Verde chega ao fim Crédito: Carlos Costa/ Rio Branco
Não deu para o Rio Branco. O Goiás está nas quartas de final da Copa Verde. O time capixaba até conseguiu ser competitivo na primeira parte da partida, mas depois foi atropelado pelo Esmeraldino, que venceu por 6 a 0, no estádio Hailé Pinheiro, na noite desta quinta-feira (6). 
Classificado, o Esmeraldino vai enfrentar o União Rondonópolis nas quartas de final da Copa Verde 2025. Em jogos de ida e volta, a CBF tem como datas-base os dias 12 e 19 de fevereiro. Devido ao regulamento, o Goiás decide em casa, por ter o melhor ranking nacional. 

O Jogo

A etapa inicial terminou sem gols. Apesar de ser considerado como "zebra" e estar longe de seus domínios, o Rio Branco começou melhor. Em finalizações de fora da área e chegadas em escanteios, sendo a mais perigosa com Darlan, o Brancão ensaiou um bom momento. No entanto, após os primeiros dez minutos, só deu Goiás. O Esmeraldino teve boas oportunidades para balançar a rede com Vitinho, Zé Hugo e Rafael Gava, mas ninguém superou o goleiro Neguete. 
Na segunda etapa, a partida 'acabou' com apenas doze minutos. A equipe de Ricardo Colbachini se perdeu rapidamente, quando Pedrinho surpreendeu Neguete e abriu o placar. Depois do primeiro, Vitinho e Tadeu (de pênalti) ampliaram para 3 a 0, em apenas cinco minutos. No entanto, essa seria apenas a metade do prejuízo. Edson Carioca, Pedrinho e Rafael Gava completaram a humilhação do Verdão sobre o Capa-Preta, com seis gols marcados.

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