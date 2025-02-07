Rio Branco é goleado pelo Goiás e dá adeus à Copa Verde

Rio Branco é atropelado pelo Goiás e sonha na Copa Verde chega ao fim Crédito: Carlos Costa/ Rio Branco

Não deu para o Rio Branco. O Goiás está nas quartas de final da Copa Verde. O time capixaba até conseguiu ser competitivo na primeira parte da partida, mas depois foi atropelado pelo Esmeraldino, que venceu por 6 a 0, no estádio Hailé Pinheiro, na noite desta quinta-feira (6).

Classificado, o Esmeraldino vai enfrentar o União Rondonópolis nas quartas de final da Copa Verde 2025. Em jogos de ida e volta, a CBF tem como datas-base os dias 12 e 19 de fevereiro. Devido ao regulamento, o Goiás decide em casa, por ter o melhor ranking nacional.

O Jogo

A etapa inicial terminou sem gols. Apesar de ser considerado como "zebra" e estar longe de seus domínios, o Rio Branco começou melhor. Em finalizações de fora da área e chegadas em escanteios, sendo a mais perigosa com Darlan, o Brancão ensaiou um bom momento. No entanto, após os primeiros dez minutos, só deu Goiás. O Esmeraldino teve boas oportunidades para balançar a rede com Vitinho, Zé Hugo e Rafael Gava, mas ninguém superou o goleiro Neguete.