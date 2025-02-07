Desportiva vence o Nova Venécia e assume a liderança do Capixabão

Desportiva vence o Nova Venécia e faz a festa da torcida Crédito: LAILA PECORARI/Desportiva

A Desportiva Ferroviária assumiu a liderança do Capixabão 2025 depois de vencer o Nova Venécia, no Engenheiro Araripe, nesta quinta-feira (6). A partida terminou em 2 a 0, com gols de Cássio e João Guilherme para a Locomotiva Grená.

A Tiva tomou às rédeas da partida, em casa, desde o primeiro minuto de jogo, e chega como líder ao fim da quinta rodada com o melhor ataque e melhor defesa do Estadual 2025.

O Jogo

Aos 16 minutos, depois de um cruzamento para o meio da grande área, a bola passou por todo mundo e chegou em Cássio na intermediária. O camisa 7 dominou e chapou com a perna esquerda para o fundo do gol, abrindo o placar no Engenheiro Araripe e explodindo a torcida grená.

Quinze minutos depois, em mais uma bola alçada na área, o zagueiro Rodrigo Rocha encontrou o centroavante João Guilherme na pequena área que, com um carrinho, empurrou a bola para o fundo das redes e ampliou o placar para 2 a 0.

Depois e antes dos dois gols, a Tiva chegou com muito perigo, fazendo o goleiro Flávio trabalhar pelo menos três vezes com grandes defesas. Em resposta, o Nova Venécia intensificou o ritmo no final da primeira etapa, principalmente pelo lado esquerdo, mas sem grandes chances efetivas de gol.