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Capixabão

Real Noroeste bate o Vitória no Salvador Costa e Avianil segue sem vencer

Time da Capital foi superado por 2 a 1 em partida válida pela quarta rodada neste sábado (1) e amarga a penúltima colocação; já o time merengue é o segundo

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2025 às 19:40
O Vitória segue sem saber o que é vencer no Capixabão e desta vez foi batido pelo Real Noroeste, no Salvador Costa
O Vitória segue sem saber o que é vencer no Capixabão e desta vez foi batido pelo Real Noroeste, no Salvador Costa Crédito: Alessandro Junior / Núcleo Desporte
O Real Noroeste venceu a segunda partida consecutiva e subiu para a vice-liderança do Campeonato Capixaba 2025. Na tarde deste sábado, no jogo da quarta rodada, disputado no estádio Salvador Costa, o time de Águia Branca derrotou o Vitória, por 2 a 1, com gols de Juninho Potiguar e Ryan. Carlos Vitor descontou para o Alvianil.
Em busca da primeira vitória no Estadual, o Alvianil foi melhor no primeiro tempo e criou as principais oportunidades na partida. O goleiro Diego Almeida fez três grandes defesas e foi decisivo no placar. Mesmo com a pressão dos donos da casa, o Real Noroeste foi quem abriu o placar, em cobrança de pênalti de Juninho Potiguar. No lance seguinte, Carlos Vitor pegou de primeira e marcou um golaço para empatar o jogo.
No segundo tempo, o time merengue voltou a ficar à frente já na metade final da partida. Aos 37 minutos, Renê cruzou da esquerda, e Matheus Paraíba corto mal para frente da área. O lateral Ryan acertou um belo chute e marcou um golaço. Aos 47 o real quase ampliou, mas PH evitou o terceiro gol merengue.

Próximos jogos

O Campeonato Capixaba 2025 prossegue no meio de semana com os jogos da quinta rodada da primeira fase. Na terça-feira, às 20h, o Vitória recebe o Vilavelhense, no Salvador Costa. O Real Noroeste enfrentaria o Rio Branco, mas o jogo foi adiado em decorrência da presença do Capa-Preta na Copa Verde. Com isso, a próxima partida do Real será no sábado, contra o líder Capixaba.

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