Real Noroeste bate o Vitória no Salvador Costa e Avianil segue sem vencer

O Vitória segue sem saber o que é vencer no Capixabão e desta vez foi batido pelo Real Noroeste, no Salvador Costa Crédito: Alessandro Junior / Núcleo Desporte

O Real Noroeste venceu a segunda partida consecutiva e subiu para a vice-liderança do Campeonato Capixaba 2025. Na tarde deste sábado, no jogo da quarta rodada, disputado no estádio Salvador Costa, o time de Águia Branca derrotou o Vitória, por 2 a 1, com gols de Juninho Potiguar e Ryan. Carlos Vitor descontou para o Alvianil.

Em busca da primeira vitória no Estadual, o Alvianil foi melhor no primeiro tempo e criou as principais oportunidades na partida. O goleiro Diego Almeida fez três grandes defesas e foi decisivo no placar. Mesmo com a pressão dos donos da casa, o Real Noroeste foi quem abriu o placar, em cobrança de pênalti de Juninho Potiguar. No lance seguinte, Carlos Vitor pegou de primeira e marcou um golaço para empatar o jogo.

No segundo tempo, o time merengue voltou a ficar à frente já na metade final da partida. Aos 37 minutos, Renê cruzou da esquerda, e Matheus Paraíba corto mal para frente da área. O lateral Ryan acertou um belo chute e marcou um golaço. Aos 47 o real quase ampliou, mas PH evitou o terceiro gol merengue.

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