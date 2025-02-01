Torcida bate recorde, mas Vasco fica no empate com o Volta Redonda no Kleber Andrade

Vegetti anotou os dois gols do Vasco no empate com o Volta Redonda no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros

Vasco da Gama e Volta Redonda se enfrentaram no Kleber Andrade, em Cariacica, com um público recorde de público – 21.626 presentes. A partida terminou em 2 a 2, na tarde deste sábado (1), e o Gigante da Colina manteve a invencibilidade em 2025, mas a torcida não saiu feliz do estádio.

Com um primeiro tempo abaixo do Cruzmaltino, o torcedor passou boa parte dos 45 minutos iniciais assistindo a uma partida morosa e com poucas chances.

Já o segundo tempo, quatro gols e muito mais agressividade de ambos os times. O Volta Redonda abriu o placar com um gol contra de João Victor, na altura dos 53 minutos. Logo depois, Vegetti igualou o placar de pênalti, mas o Voltaço não aceitou o resultado e buscou o 2 a 1, com um belo gol de Bruno Santos. O pirata, entretanto, apareceu de novo para empatar de cabeça nos acréscimos e evitou a derrota.

Primeiro tempo

Em um primeiro tempo apático e muito picotado por faltas, os dois times se estudaram bastante e criaram poucas finalizações com perigo de gol. O Gigante da Colina começou a imprimir mais ritmo a partir dos 15 minutos e, em escanteio cobrado por Coutinho, aconteceu a primeira e maior chance de gol do Vasco. Depois do cruzamento, Jair apareceu na primeira trave e cabeceou, mas o goleiro Douglas fez um milagre e impediu que o placar fosse aberto no Kleber Andrade.

As imagens de Vasco x Volta Redonda no Kleber Andrade

Logo depois, Tchê Tchê recebeu um passe enfiado na entrada da grande área e finalizou, mas também parou no paredão do Voltaço. O clube aurinegro pouco criou, e no final do primeiro tempo teve uma boa oportunidade depois de uma cobrança de falta, que também ficou fácil para Léo Jardim encaixar e fazer a defesa.

Rafael Junca, torcedor vascaíno, confessou que esperava mais do time para o confronto. "Eu achei que foi um joguinho bem abaixo do que eu esperava, mas espero que o segundo tempo seja bem melhor. Acho que essa daqui é a quarta ou quinta vez que eu venho aqui, mas é a primeira vez que eu vejo o Coutinho ao vivo, que também pode melhorar", disse ele, já frisando a atuação abaixo do craque cruzmaltino.

Segundo tempo

Logo no começo da segunda etapa, o Volta Redonda armou um contra-ataque rápido e, em um bate e rebate na pequena área, o zagueiro João Victor atentou contra o próprio patrimônio e fez contra, anotando 1 a 0 para o Voltaço. O gol caiu como um balde de água fria para a torcida vascaína, mas que mesmo assim não deixou de cantar e apoiar o time.

A torcida vascaína fez a festa antes da bola rolar no kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros

Logo depois, a cantoria no Kleber Andrade aumentou, depois que o Vasco chegou ao gol do empate. Em ataque rápido, Jair invadiu a área e foi derrubado por Cayo Tenório, marcando penalidade para o Cruzmaltino. Pablo Vegetti, o artiheiro vascaíno, não perdoou, chutou no meio do gol, e empatou a partida.

Voltaço à frente

Mas a festa logo cessou. Seis minutos depois do empate, em mais uma jogada de contra-ataque, o Volta Redonda atacou Lucas Oliveira falhou, perdendo na velocidade e Bruno Santos anotou um belíssimo gol ao encobrir o goleiro Léo Jardim na entrada da grande área.

Mas a barreira virou baile depois do gol de empate nos acréscimos, quando Pitón cruzou na área no escanteio e Vegetti cabeceou para o fundo das redes. Festa cruzmaltina no Kleber Andrade, mesmo sem os três pontos.

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