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Fluminense anuncia renovação com o atacante colombiano Jhon Arias

O anúncio oficial da renovação aconteceu na manhã deste sábado, em coletiva de imprensa no CT Carlos Castilho e com a presença do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 16:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 fev 2025 às 16:36
O Fluminense acertou a renovação de contrato com Jhon Arias, neste sábado (1º). O atacante colombiano de 27 anos assinou novo vínculo com o Tricolor das Laranjeiras até o meio de 2028.
Após ter o nome vinculado a clubes europeus, o colombiano Árias renovou com o Fluminense
Após ter o nome vinculado a clubes europeus, o colombiano Árias renovou com o Fluminense Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
O anúncio oficial da renovação aconteceu na manhã deste sábado, em coletiva de imprensa no CT Carlos Castilho e com a presença do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.
No Fluminense desde agosto de 2021, o atacante colombiano renovou o vínculo até o meio 2028. Um dos destaques do Flu na conquista da Libertadores de 2023 e da Recopa, Arias soma 196 jogos com a camisa tricolor, tendo marcado 43 gols.
Na Recopa, disputada no ano passado contra a LDU, do Equador, o colombiano foi o grande nome da partida, autor dos dois gols da vitória do Flu por 2 a 0. Arias também venceu duas vezes o Campeonato Carioca pela equipe.

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