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Flamengo surpreende e negocia Alcaraz com o Everton, da Inglaterra

Meia anotou o segundo gol na vitória rubro-negra sobre o Sampaio Corrêa, no Maracanã, e nesta sexta (31) o clube comunicou a negociação dele para o futebol inglês
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

31 jan 2025 às 13:56

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 13:56

Alcaraz está de saída do Flamengo e irá para o Everton, da Inglaterra
Alcaraz está de saída do Flamengo e irá para o Everton, da Inglaterra Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress
Contratação mais cara da história do Flamengo, Carlos Alcaraz foi emprestado ao Everton, da Inglaterra. O Rubro-Negro justificou a negociação alegando que foi uma decisão da comissão técnica em conjunto com a diretoria. O argentino custou R$ 110,6 milhões aos cofres do clube. 
"A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas, dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube", explicou José Boto, Diretor de Futebol do Flamengo.
Alcaraz marcou um dos gols da vitória do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa, no Maracanã, na noite desta quinta-feira (30), pelo Campeonato Carioca

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