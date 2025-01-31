Flamengo surpreende e negocia Alcaraz com o Everton, da Inglaterra

Contratação mais cara da história do Flamengo, Carlos Alcaraz foi emprestado ao Everton, da Inglaterra. O Rubro-Negro justificou a negociação alegando que foi uma decisão da comissão técnica em conjunto com a diretoria. O argentino custou R$ 110,6 milhões aos cofres do clube.

"A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas, dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube", explicou José Boto, Diretor de Futebol do Flamengo.