Vasco chega ao ES nesta sexta (31); veja a programação para duelo contra o Volta Redonda

O elenco cruz-maltino desembarca na tarde desta sexta-feira (31), entre 16h e 17h, em Vitória, para a partida contra o Volta Redonda, no sábado (1), às 16h30, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Gigante da Colina é o único invicto da competição e vem de uma vitória simples contra o Maricá. Enquanto isso, o Voltaço conquistou o resultado positivo diante da Portuguesa e assumiu a liderança com 12 pontos, mesma pontuação do adversário no Klebão.
A última vez que o Kleber Andrade recebeu um confronto entre as duas equipes foi em fevereiro de 2024, quando o Vasco venceu o Volta Redonda por 2 a 1. A partida foi marcada pelo recorde de público registrado no estádio desde a reinauguração em 2014. No total, 21.255 torcedores acompanharam de perto a partida válida pelo Estadual do Rio.
Serviço
- Local: Cariacica, Espírito Santo
- Estádio: Kleber Andrade
- Data: sábado, 1º de fevereiro de 2025
- Horário: 16h30 de Brasília
Os ingressos estão à venda no site www.bilheteriadigital.com e os valores, com taxa, são: R$ 238,00 + R$ 35,70 (inteira), R$ 139,00 + R$ 20,85 (solidária) e R$ 119,00 + R$ 17,85 (meia-entrada).
Onde assistir?
Válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca, o confronto deste sábado (01/02) entre Vasco e Volta Redonda terá transmissão da Band (TV aberta), VascoTV (YouTube) e Premiere (Pay-per-view). A bola rola no Kleber Andrade a partir das 16h30 (de Brasília).
Desfalques do Vasco
Após a vitória contra o Maricá, Fabio Carille revelou que Payet não deve viajar para Cariacica. Além do francês, o Vasco não terá à disposição os lesionados Adson, Guilherme Estrella e o atacante capixaba David.
Provável escalação do Vasco
- Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, João Victor, Lucas Piton; Tchê Tchê, Jair, Paulinho e Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti.
Desfalques do Volta Redonda
Para o confronto, o técnico Rogério Corrêa não conta com Matheus Lucas, que está lesionado. Além disso, Wellington Silva recebeu o terceiro cartão amarelo contra a Portuguesa e cumpre suspensão automática. Ex-Vasco, Cayo Tenorio deve ser o substituto.
Provável escalação do Volta Redonda
- Jean Drosny; Cayo Tenório, Fabrício, Gabriel Bahia, Sanchez e Pierre; Robinho e Chay; MV, Marquinhos e Heliardo.
Retrospecto entre Vasco x Volta Redonda
As duas equipes já se enfrentaram 66 vezes em partidas oficiais e o Cruzmaltino tem amplo favoritismo. No retrospecto são 45 vitórias do Gigante da Colina, 12 empates e 9 derrotas. No último encontro, o Vasco venceu por 2 a 1.