Vasco bate Maricá como 'visitante' em São Januário com golaço de reserva

Paulo Henrique Jogador do Vasco comemora o gol, durante partida contra o Maricá Crédito: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress

O Vasco bateu o Maricá por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca.

Apesar de o jogo ser em São Januário, casa do Vasco, o time foi o visitante da partida. Isso porque o Maricá não pode mandar suas partidas contra os grandes do Rio de Janeiro em casa, no João Saldanha, por questões de estrutura do estádio.

Dessa forma, como não conseguiu vender o jogo para fora do Rio, o Maricá acabou escolhendo a casa do rival para a partida como mandante, visando a renda da torcida cruz-maltina.

Paulo Henrique fez o gol do Vasco. O lateral entrou no segundo da partida, no lugar de Victor Luís, que não teve uma boa noite em São Januário -o jogador errou passes, quase entregou um gol e saiu de campo vaiado pela torcida.

Com a vitória, o Vasco chega a 12 pontos e assume a vice-liderança do campeonato, mesma pontuação do Volta Redonda, que também venceu na rodada e assume a 1ª colocação pelos critérios de desempate. Já o Maricá fica com 11 pontos, na 3ª colocação.

O próximo duelo do Vasco é em São Januário contra o Volta Redonda, dessa vez como mandante de fato. Já o Maricá enfrenta o Madureira, fora de casa.

Como foi o jogo

O Maricá, treinado pelo ex-atacante Reinaldo, montou uma retranca para segurar o Vasco de Fabio Carille. O Vasco teve dificuldade de atacar, e abusou de bolas lançadas na área. E assim o 1º tempo terminou sem nenhuma chance clara de gol de ambos os lados, e as equipes saíram de campo sob as vaias da torcida vascaína.

No segundo tempo, o Vasco começou a atacar mais e, aos poucos, foi criando chances com Payet e Vegetti. No entanto, com a insistência do 0 a 0 no placar, Fabio Carille decidiu mexer na equipe. O técnico do Vasco fez três substituições ao mesmo tempo, aos 19 minutos do 2º tempo, sendo que uma delas foi a entrada de Paulo Henrique no lugar de Victor Luís, que saiu de campo vaiado.