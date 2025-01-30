Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Vasco bate Maricá como 'visitante' em São Januário com golaço de reserva
Campeonato Carioca

Vasco bate Maricá como 'visitante' em São Januário com golaço de reserva

Com a vitória, o Vasco chega a 12 pontos e assume a vice-liderança do campeonato, mesma pontuação do Volta Redonda, que também venceu na rodada e assume a 1ª colocação pelos critérios de desempate
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jan 2025 às 21:22

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 21:22

Paulo Henrique Jogador do Vasco comemora o gol, durante partida contra o Maricá
Paulo Henrique Jogador do Vasco comemora o gol, durante partida contra o Maricá Crédito: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress
O Vasco bateu o Maricá por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca.
Apesar de o jogo ser em São Januário, casa do Vasco, o time foi o visitante da partida. Isso porque o Maricá não pode mandar suas partidas contra os grandes do Rio de Janeiro em casa, no João Saldanha, por questões de estrutura do estádio.
Dessa forma, como não conseguiu vender o jogo para fora do Rio, o Maricá acabou escolhendo a casa do rival para a partida como mandante, visando a renda da torcida cruz-maltina.
Paulo Henrique fez o gol do Vasco. O lateral entrou no segundo da partida, no lugar de Victor Luís, que não teve uma boa noite em São Januário -o jogador errou passes, quase entregou um gol e saiu de campo vaiado pela torcida.
Com a vitória, o Vasco chega a 12 pontos e assume a vice-liderança do campeonato, mesma pontuação do Volta Redonda, que também venceu na rodada e assume a 1ª colocação pelos critérios de desempate. Já o Maricá fica com 11 pontos, na 3ª colocação.
O próximo duelo do Vasco é em São Januário contra o Volta Redonda, dessa vez como mandante de fato. Já o Maricá enfrenta o Madureira, fora de casa.

Como foi o jogo

O Maricá, treinado pelo ex-atacante Reinaldo, montou uma retranca para segurar o Vasco de Fabio Carille. O Vasco teve dificuldade de atacar, e abusou de bolas lançadas na área. E assim o 1º tempo terminou sem nenhuma chance clara de gol de ambos os lados, e as equipes saíram de campo sob as vaias da torcida vascaína.
No segundo tempo, o Vasco começou a atacar mais e, aos poucos, foi criando chances com Payet e Vegetti. No entanto, com a insistência do 0 a 0 no placar, Fabio Carille decidiu mexer na equipe. O técnico do Vasco fez três substituições ao mesmo tempo, aos 19 minutos do 2º tempo, sendo que uma delas foi a entrada de Paulo Henrique no lugar de Victor Luís, que saiu de campo vaiado.
Com poucos minutos em campo, Paulo Henrique fez o gol da vitória do Vasco. O lateral recebeu pela direita e driblou três adversários, batendo no canto do goleiro do Maricá, aos 25 minutos do 2º tempo. Com a vantagem no placar, o Vasco administrou a partida trocando passes, enquanto o Maricá não conseguiu assustar o time vascaíno. Mais três pontos para o time de Carille.

Veja Também

Neymar adia retorno e Santos organiza apresentação dupla para o craque

Danilo já pode estrear pelo Flamengo na Supercopa contra o Botafogo? Entenda

Final da Supercopa recoloca Flamengo e Botafogo em uma final nacional após 33 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados