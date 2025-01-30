Final da Supercopa recoloca Flamengo e Botafogo em uma final nacional após 33 anos

Botafogo campeão do Brasileirão e Flamengo campeão da Copa do Brasil Crédito: Reprodução

A primeira decisão do ano acontece neste domingo (2), entre os rivais cariocas Flamengo e Botafogo, em confronto válido pela Supercopa Rei, no Estádio Mangueirão, em Belém, capital do Pará. A final em jogo único coloca frente a frente os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, que definirá o "supercampeão" do futebol brasileiro. Desde 2024, a competição deixou de se chamar Supercopa do Brasil e recebeu o novo nome em homenagem ao Rei Pelé, que faleceu em dezembro de 2022.

O jogo também marca o primeiro clássico carioca na competição. O Flamengo é o maior campeão da Supercopa, e vai para a quinta final em sete edições do torneio – O Fla disputa por vencer a Copa do Brasil. Enquanto isso, o Botafogo estreia na disputa após o 2024 mágico, tendo encerrado um jejum de 29 anos sem levantar a taça do Brasileirão.

História da competição

O torneio começou a ser disputado em 1990, quando foi vencido pelo Grêmio em cima do Vasco da Gama, em formato de ida e volta. A segunda edição aconteceu no ano seguinte, mas em jogo único, e o Corinthians sagrou-se campeão sobre o Flamengo. Depois disso, a competição foi descontinuada por quase 30 anos, mas voltou a ser disputada em 2020.

Confira abaixo todas as edições de Supercopa (em negrito o time campeão):

1990: Grêmio x Vasco

x Vasco 1991: Corinthians x Flamengo



x Flamengo 2020: Flamengo x Athletico-PR



x Athletico-PR 2021: Flamengo x Palmeiras



x Palmeiras 2022: Atlético-MG x Flamengo



x Flamengo 2023: Palmeiras x Flamengo



x Flamengo 2024: São Paulo x Palmeiras



Flamengo x Botafogo

O "Clássico da Rivalidade" é um dos maiores do Brasil, e este será o primeiro encontro entre Fla e Bota em uma final de competição nacional em mais de trinta anos. A última vez aconteceu em 1992, na grande decisão do Campeonato Brasileiro, vencida pelo "Mais Querido". No Estadual, os times fizeram cinco finais de Campeonato Carioca recentemente, entre os anos de 2007 e 2013.

Em 2024, os clubes se enfrentarem três vezes, sendo uma pelo Cariocão e outras duas pelo Campeonato Brasileiro. No retrospecto, melhor para o Alvinegro, que venceu as duas últimas partidas, sendo uma por 2 a 0 no Maracanã, e outra em uma goleada por 4 a 1 no Engenhão. Nos últimos 10 jogos, são seis vitórias do Flamengo e quatro do Botafogo.

O que pensa o torcedor?

Há pensamentos divergentes entre os torcedores acerca da importância de se conquistar o título da Supercopa. Enquanto alguns acreditam que é apenas um jogo e que, por isso, não tem o valor de uma taça tradicional e não reflete o que será a temporada, outros já pensam que é importante começar o ano vencendo um troféu, e isso pode levantar a moral da equipe para o começo do ano. Mas, por se tratar de um clássico, o peso da conquista se eleva para botafoguenses e flamenguistas.

"Não estou com muita esperança. Saíram os dois principais jogadores do time, a gente está sem técnico, e não está tendo um bom desempenho no Carioca. Embora seja um clássico, a gente leva como 'o que vier é lucro' e também não é um título tanto importante, né? Mas é isso, o Botafogo vai ganhar, se Deus permitir" Calebe Carias - Torcedor do Botafogo