Danilo é anunciado como novo reforço do Flamengo

Danilo é anunciado pelo Flamengo Crédito: CRF

O Flamengo anunciou oficialmente a contratação de Danilo, que jogava na Juventus, da Itália, nesta quarta-feira (29). O jogador de 33 anos possui grande experiência no futebol europeu, e assinou contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2026. Ele, que ficou conhecido por atuar como lateral, também joga de zagueiro, e é o segundo reforço do Fla para esta temporada.

Natural de Minas Gerais, Danilo começou no América-MG em 2009, aos 17 anos. No ano seguinte, o jogador foi contratado pelo Santos e se tornou um dos principais destaques do time, conquistando o Campeonato Paulista e a Libertadores de 2011, ao lado de Neymar Jr. Na mesma temporada, o defensor se foi transferido para o Porto, de Portugal, onde começou sua trajetória no Velho Continente.

Seja bem-vindo, Danilo! Que você tenha muito sucesso com o Manto Sagrado! ❤️🖤#DaniloÉDoMengão pic.twitter.com/sJl6x57b2y — Flamengo (@Flamengo) January 29, 2025

Em 2015, Danilo foi para o Real Madrid, time onde foi campeão duas vezes da Champions League, além de ter levantado as taças de um Campeonato Espanhol, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes. Depois disso, o jogador foi transferido para Manchester City, onde conquistou um bicampeonato inglês, duas Copas da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra.

Antes de chegar ao Mais Querido, o atleta jogou por cinco temporadas na Juventus de Turim, sendo capitão e um dos principais nomes da Velha Senhora. Pela Seleção Brasileira, foi convocado para as Copas do Mundo de 2018 e 2022, e é o atual capitão da Amarelinha, comandada pelo técnico Dorival Júnior.