Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Contratação de peso

Danilo é anunciado como novo reforço do Flamengo

Após rodar a Europa e ser multicampeão, o defensor volta ao Brasil e acertou com Rubro-Negro Carioca até o fim de 2026
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2025 às 15:25

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 15:25

Danilo é anunciado pelo Flamengo
Danilo é anunciado pelo Flamengo Crédito: CRF
O Flamengo anunciou oficialmente a contratação de Danilo, que jogava na Juventus, da Itália, nesta quarta-feira (29). O jogador de 33 anos possui grande experiência no futebol europeu, e assinou contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2026. Ele, que ficou conhecido por atuar como lateral, também joga de zagueiro, e é o segundo reforço do Fla para esta temporada.
Natural de Minas Gerais, Danilo começou no América-MG em 2009, aos 17 anos. No ano seguinte, o jogador foi contratado pelo Santos e se tornou um dos principais destaques do time, conquistando o Campeonato Paulista e a Libertadores de 2011, ao lado de Neymar Jr. Na mesma temporada, o defensor se foi transferido para o Porto, de Portugal, onde começou sua trajetória no Velho Continente.
Em 2015, Danilo foi para o Real Madrid, time onde foi campeão duas vezes da Champions League, além de ter levantado as taças de um Campeonato Espanhol, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes. Depois disso, o jogador foi transferido para Manchester City, onde conquistou um bicampeonato inglês, duas Copas da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra.
Antes de chegar ao Mais Querido, o atleta jogou por cinco temporadas na Juventus de Turim, sendo capitão e um dos principais nomes da Velha Senhora. Pela Seleção Brasileira, foi convocado para as Copas do Mundo de 2018 e 2022, e é o atual capitão da Amarelinha, comandada pelo técnico Dorival Júnior.
O Flamengo confirmou a contratação através do site oficial e em suas redes sociais. Agora, o sistema defensivo de linhas do Rubro-Negro conta com Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz e Cleiton;  Wesley e Varela; Alex Sandro, Viña e Ayrton Lucas.

Veja Também

Flamengo deve ter time misto e ajustes finais para a Supercopa em estreia no Rio

Com final polêmico, Porto e Rio Branco saem frustrados com empate no Kleber Andrade

Desportiva sai atrás e busca o empate com o Capixaba no Araripe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados