Com final polêmico, Porto e Rio Branco saem frustrados com empate no Kleber Andrade

Didira (capitão do Porto Vitória); Ricardo Colbachini (técnico do Rio Branco); Fábio Brostel (técnico do Porto Vitória) Crédito: Vinícius Lima

Rio Branco e Porto Vitória ainda não venceram no Capixabão 2025 e, nesta terça-feira (28), os clubes se enfrentaram e ficaram no empate em 1 a 1 , em jogo válido pela terceira rodada do Estadual, no Kleber Andrade. O jogo equilibrado marcou o encontro das duas equipes campeãs dos principais torneios do Espírito Santo do ano passado – o Rio Branco, do Capixabão, e o Porto, da Copa ES – e dos clubes que mais investem no futebol capixaba.

O jejum de vitórias na competição já ligou um sinal de alerta para os dois times, que saíram de campo frustrados com o resultado na noite desta terça. De um lado, o Rio Branco abriu o placar no primeiro tempo, acumulou chances desperdiças, se recuou muito e acabou levando o empate, depois de Jacó cometer pênalti no final do segundo tempo.

Do outro o Porto, que jogou bem, dominou a segunda etapa da partida, conseguiu empatar depois da penalidade aos 85 minutos, e continuou pressionando durante todos os quase dez minutos de acréscimos. Porém, virou a virada escapar depois que árbitro Raphael Garcia apitou ao centro de campo e encerrou a peleja antes que o Verdão pudesse cobrar o último escanteio, depois que o próprio juiz paralisou a partida por quase dois minutos para revisão de lance pelo VAR.

Final polêmico

"O primeiro tempo um pouco abaixo, a gente reconhece e cobramos isso no intervalo do jogo. O segundo tempo foi outra história, a gente teve outra postura, outra pegada, conseguimos buscar o gol do empate. E no final o juiz faz um negócio desse, cara... eu acho que é falta de caráter. Quando a gente fala, a gente é errado, mas o que houve no jogo passado e agora é coisa que não pode acontecer no futebol, e isso cada vez mais está feio. Acho que as pessoas têm que ter mais caráter dentro de campo, e respeitar tanto um lado como o outro, e o que aconteceu hoje aqui não existe. A gente em cima o tempo todo, um lance ali, que era escanteio nosso... o cara vai olhar o VAR e, de repente, acaba o jogo. Não existe isso", disse Didira, capitão do Porto Vitória, estarrecido após o apito final em entrevista exclusiva para AG Esportes.

"A gente teve 8 minutos de acréscimo. Após esse acréscimo houve outras paradas, ele ficou, se não me engano, de 3 a 4 minutos esperando o retorno do VAR, me parece, e não deixou nem cobrar o escanteio. Isso gerou realmente um conflito, uma indignação muito grande da nossa parte", disse Fábio Brostel, treinador do Porto Vitória, mais contido em suas palavras acerca da arbitragem.

Mau momento

Em quatro jogos, o Rio Branco soma uma vitória, dois empates e uma derrota, sendo o único triunfo da temporada no clássico contra o Vitória pela Copa Verde. No Capixabão 2025 ainda não venceu e tem apenas um gol marcado em três jogos, o que preocupa o torcedor depois de um terço da primeira fase da competição já ter passado. Assim como no Vi-Rio, no confronto contra o Porto, o Brancão abre o placar, mas acaba recuando a aparenta se conformar com a vantagem, cedendo pressão para a equipe adversária. Perguntado sobre essa impressão tática do jogo, Ricardo Colbachini discordou.

"Eu acho que o Porto teve a bola e conseguiu construir no segundo tempo, mas quais chances claras até o gol? Então a gente está com um mental forte. É matar quando a gente tem o contra-ataque... saímos em 3 contra 2, em três ou quatro oportunidades. Matar essa situação, fazer os nossos gols, fazer o 2 a 0 e a partida termina. A gente não matou, e não conseguiu sustentar a pressão até o final. Para as próximas partidas a gente precisa estar mais concentrado, principalmente nesses minutos finais da partida, onde acontecem muitos gols, e é um jogo na nossa casa, nós precisamos vencer, ainda não vencemos o campeonato, e na próxima partida nós vamos com muita força para vencer e espantar essa fase horrível.", disse ele.

Tabela e próximos jogos

Marcando o primeiro jogo da terceira rosada do Campeonato Capixaba 2025, o empate não favorece nenhuma das duas equipes, que estão na parte de baixo da tabela. O Rio Branco vai a 2 pontos, saindo da zona de rebaixamento, mas com um jogo a menos que Real Noroeste, Vitória e Jaguaré, que estão abaixo do Capa-Preta. Já o Porto, chega a 3 pontos e permanece na quinta colocação.