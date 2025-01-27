Rio Branco VN faz gol 'à la Guardiola' e viraliza nas redes sociais

Rio Branco VN venceu o Real Noroeste por 2 a 1 Crédito: Breno Bonfa

Por Tiago Taam

O Rio Branco VN venceu o Real Noroeste, por 2 a 1 (confira), fora de casa, na tarde deste domingo, pelo Campeonato Capixaba 2025. O primeiro gol do Brancão Polenteiro, marcado por Robertinho, chamou atenção nas redes sociais após nove atletas participarem da jogada.

O relógio marcava 15 minutos da primeira etapa de jogo. Até ali, o início da partida era favorável ao Rio Branco VN, que criava oportunidades, escapava em velocidade, mas corria riscos. Um destes perigos que os visitantes enfrentavam era na saída de bola. O tiro de meta era cobrado pelo goleiro, que apenas encostava na bola, para dar início à tentativa de atrair o adversário, que tinha cinco atletas na pressão, assim como a equipe portadora da bola.

Após algumas tentativas de roubada de bola, o técnico do Real Noroeste (time que fazia a pressão), Duzinho Reis, enviou três jogadores à linha da grande área para ganhar a posse e logo fazer o gol. E quase deu certo. Quando o goleiro Pedro deu início à jogada e Roberto Júnior atraiu a marcação, o zagueiro Ruan teve um golpe de sorte ao errar o passe, mas contar com um leve desvio que liberou a equipe. Depois disso, foram apenas 15 segundos para a jogada ser concluída e o placar ser aberto.

"A gente faz isso constantemente nos treinamentos. Temos uma galera ali, tanto os que jogam, tanto os que ficam de fora, que têm qualidade para sair e muita personalidade. Existe a movimentação treinada para que as jogadas saiam, então isso é fruto de muito treinamento, de entendimento dos garotos, que são os maiores responsáveis pelas jogadas. Eles tomam a decisão dentro de campo, então tem que exaltar a coragem, a dedicação e entendimento deles. Fico muito feliz por terem a coragem de fazer o que a gente faz no treinamento", disse o técnico Leomir Constanço ao ge.globo.

Após oito jogadores diferentes participarem da jogada, a bola finalmente chegou no jogador mais importante do lance: o ponta-esquerda Robertinho. O camisa sete do Polenteiro era a grande novidade para a partida, já que havia ganhado a titularidade contra o Real Noroeste.

Apesar de ter se surpreendido ao ver o lance completo na televisão, o atacante valoriza a construção da jogada e entende que isso é fruto da coragem transmitida pelo técnico Leomir. Feliz com o gol marcado, Robertinho exalta a comemoração na conclusão da jogada e o nível de união de todo o grupo do Rio Branco VN.

"O professor Leomir sempre fala pra gente ter coragem. Tem que ter personalidade pra sair jogando, independente se errar, sempre tentar de novo. Eu nem tinha reparado como a jogada foi tão bonita, só estava correndo pra dentro da área (risos). Quando eu vi o marcador afastando muito, eu pensei "vou para dentro da área, que se eu sobrar, a bola vai vir para mim e eu vou estar sozinho". Na comemoração foi um momento legal porque é nós por nós sempre. Só nós sabemos como é o dia de trabalho, as dificuldades e a nossa união. Jogamos. Tivemos personalidade e jogamos", disse Robertinho ao ge.globo.