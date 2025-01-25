No Kleber Andrade

Clássico entre Rio Branco e Desportiva termina sem gols pelo Capixabão

Bruno Silva até chegou a marcar no primeiro tempo, mas a arbitragem invalidou o lance por impedimento; resultado é pior para o Capa-Preta, que ainda não venceu no Estadual
Murilo Cuzzuol

Publicado em 

25 jan 2025 às 19:18

Rio Branco e Desportiva jogaram pela segunda rodada do Capixabão 2025 no Kleber Andrade Crédito: Henrique Montovanelli/FES
As expectativas eram grandes, mas o maior clássico do futebol capixaba acabou sem gols. Rio Branco e Desportiva se enfrentaram na tarde deste sábado (25) no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e acabaram empatados por 0 a 0. O volante Bruno Silva até chegou a marcar no primeiro tempo, mas a arbitragem invalidou o lance por impedimento. O jogo teve a presença apenas de mulheres e crianças nas arquibancadas devido a uma punição ao Capa-Preta.
O resultado da partida é pior para o Rio Branco, que agora soma apenas um ponto no Estadual - perdeu na estreia para o Nova Venécia. Já o time grená chegou aos quatro pontos na tabela, pois venceu o Vitória na primeira rodada.

Primeiro tempo agitado

A etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio. Desde o início do jogo, Desportiva e Rio Branco erraram muitos passes e fizeram muitas faltas. A partida foi marcada por muitos lançamentos de ambas as zagas, que visavam explorar os espaços nas costas das defesas rivais.
Bruno Silva Marcou e comemorou, mas de nada valeu. O VAR anulou o goldo volante no primeiro tempo Crédito: Henrique Montovanelli/FES
O Capa-Preta chegou a sair na frente, com Bruno Silva, mas o VAR anulou o gol por impedimento de Darlan, que interferiu no lance. A Tiva teve as melhores chances com Cássio, mas foi impedida por Neguete.

Bola na trave lá e cá

Na volta do intervalo o jogo esquentou. Aos 10 minutos, Vitinho recebeu na direita, cortou para o centro e finalizou forte de perna esquerda. A bola 'explodiu' o travessão de Andrey! O lance mais perigoso da partida até então.
A resposta grená veio praticamente na sequência, aos 13. Alex Galo recebeu próximo ao meio de campo, adiantou a bola e soltou uma bomba, que acabou explodindo na trave de Neguete. 

As imagens do empate sem gols entre Rio Branco x Desportiva pela 2ª rodada do Capixabão 2025

O jogo seguiu intenso e para variar, outra bola na trave. O volante Junior Dindê tabelou e recebeu no pivô de Vitinho e deu um 'balaço' na trave grená. 
O jogo seguiu intenso até os minutos finais e o Capa-Preta teve a chance de vencer no último lance. Ricardinho recebeu em velocidade na área, saiu de frente para Andrey e finaliza para fora! A última e melhor chance do jogo.

Próximos jogos

Pela terceira Rodada, o Rio Branco volta a campo já na próxima terça-feira (28), novamente no Kleber Andrade, porém como visitante diante do Porto Vitória, que neste sábado também empatou na rodada contra o Vitória. A bola rola a partir das 19h.
A Desportiva, por sua vez, volta a jogar em seus domínios e recebe o Capixaba, no Engenheiro Araripe, no mesmo dia, mas às 21h. 

