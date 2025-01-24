Ingressos para Vasco x Volta Redonda no Kleber Andrade já estão à venda; confira os preços

O Vasco da Gama joga contra o Volta Redonda no dia 01/02 (sábado), às 16h30, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida é válida pela sétima rodada do Cariocão 2025 e, nesta sexta-feira (24), os ingressos para a torcida cruzmaltina já foram disponibilizados para a compra.

Para o confronto, o Gigante da Colina já conta com os titulares e nomes de grande expressão no futebol brasileiro, como o centro-avante argentino Pablo Vegetti e os meio-campistas Philippe Coutinho e Dimitri Payet. Ao fim da quarta rodada, o Vasco terminou com 6 pontos, com uma vitória e três empates, ocupando à quinta colocação. O Volta Redonda está na vice-liderança com três vitórias e um total de 9 pontos.