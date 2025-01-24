Ingressos para Vasco x Volta Redonda no Kleber Andrade já estão à venda; confira os preços

O Vasco da Gama joga contra o Volta Redonda no dia 01/02 (sábado), às 16h30, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida é válida pela sétima rodada do Cariocão 2025 e, nesta sexta-feira (24), os ingressos para a torcida cruzmaltina já foram disponibilizados para a compra.
Por enquanto, as entradas estão sendo vendidas apenas de forma virtual. No site www.bilheteriadigital.com os valores, com taxa são: R$ 238,00 + R$ 35,70 (inteira), R$ 139,00 + R$ 20,85 (solidária) e R$ 119,00 + R$ 17,85 (meia-entrada). Em breve a organização do jogo divulgará os pontos físicos de comercialização dos ingressos.
Para o confronto, o Gigante da Colina já conta com os titulares e nomes de grande expressão no futebol brasileiro, como o centro-avante argentino Pablo Vegetti e os meio-campistas Philippe Coutinho e Dimitri Payet. Ao fim da quarta rodada, o Vasco terminou com 6 pontos, com uma vitória e três empates, ocupando à quinta colocação. O Volta Redonda está na vice-liderança com três vitórias e um total de 9 pontos.
Quem tem direito à meia-entrada?
- Estudantes (lei estadual 5.579/1998); Idosos com idade igual ou superior a 60 anos (lei municipal 3.935/2001);
- Doadores de sangue (lei estadual 7.737/2004);
- Profissionais do Magistério da rede pública e privada (lei municipal 4.491/2013);
- Jornalistas e radialistas (lei municipal 5.187/2014);
- Pessoas com deficiência: Apresentação de documento que comprove a deficiência, como o cartão de Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou documento emitido pelo INSS;
- Jovens de Baixa Renda (Lei Federal n.º 12.933/2013);
- Crianças de até dois anos de idade não pagam;
- A meia-entrada solidária será todos que levarem 1kg de alimento não-perecível.