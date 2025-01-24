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Campeonato Carioca

Ingressos para Vasco x Volta Redonda no Kleber Andrade já estão à venda; confira os preços

Duelo é válido pela sétima rodada do estadual do Rio e acontece no dia 01/02 (sábado), às 16h30, em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2025 às 17:05

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 17:05

Vasco e Volta Redonda no Kleber Andrade, em Cariacica
Vasco e Volta Redonda jogaram no Kleber Andrade, em 2024 e repetirão o confronto em fevereiro Crédito: Vitor Jubini
O Vasco da Gama joga contra o Volta Redonda no dia 01/02 (sábado), às 16h30, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida é válida pela sétima rodada do Cariocão 2025 e, nesta sexta-feira (24), os ingressos para a torcida cruzmaltina já foram disponibilizados para a compra. 
Por enquanto, as entradas estão sendo vendidas apenas de forma virtual. No site www.bilheteriadigital.com os valores, com taxa são: R$ 238,00 + R$ 35,70 (inteira), R$ 139,00 + R$ 20,85 (solidária) e R$ 119,00 + R$ 17,85 (meia-entrada). Em breve a organização do jogo divulgará os pontos físicos de comercialização dos ingressos.
Para o confronto, o Gigante da Colina já conta com os titulares e nomes de grande expressão no futebol brasileiro, como o centro-avante argentino Pablo Vegetti e os meio-campistas Philippe Coutinho e Dimitri Payet. Ao fim da quarta rodada, o Vasco terminou com 6 pontos, com uma vitória e três empates, ocupando à quinta colocação. O Volta Redonda está na vice-liderança com três vitórias e um total de 9 pontos.

Quem tem direito à meia-entrada?

  • Estudantes (lei estadual 5.579/1998); Idosos com idade igual ou superior a 60 anos (lei municipal 3.935/2001); 
  • Doadores de sangue (lei estadual 7.737/2004); 
  • Profissionais do Magistério da rede pública e privada (lei municipal 4.491/2013); 
  • Jornalistas e radialistas (lei municipal 5.187/2014);
  • Pessoas com deficiência: Apresentação de documento que comprove a deficiência, como o cartão de Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou documento emitido pelo INSS; 
  • Jovens de Baixa Renda (Lei Federal n.º 12.933/2013); 
  • Crianças de até dois anos de idade não pagam;
  • A meia-entrada solidária será todos que levarem 1kg de alimento não-perecível.

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