Venda de ingressos para Vasco x Volta Redonda no Kleber Andrade começa nesta sexta (24)

O Vasco voltará enfrentar o Volta Redonda no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O duelo será no dia 1º de fevereiro, às 16h30, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A confirmação da vinda da partida para o ES saiu na manhã desta quinta-feira (23), com a alteração do local da partida na tabela oficial da competição da Federação de Futebol do Rio. A venda de ingressos terá início às 14h desta sexta-feira (24/).