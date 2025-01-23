Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Venda de ingressos para Vasco x Volta Redonda no Kleber Andrade começa nesta sexta (24)
Cruz-Maltino na área

Venda de ingressos para Vasco x Volta Redonda no Kleber Andrade começa nesta sexta (24)

Equipes voltam a duelar em solo capixaba, como já ocorreu pelo Carioca do ano passado. Confronto será no dia 1° de fevereiro, válido pela 7ª rodada do estadual do Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2025 às 15:01

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 15:01

Vasco e Volta Redonda no Kleber Andrade, em Cariacica
Vasco e Volta Redonda se enfrentaram no Kleber Andrade no ano passado e irão reeditar o confronto no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini
O Vasco voltará enfrentar o Volta Redonda no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O duelo será no dia 1º de fevereiro, às 16h30, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A confirmação da vinda da partida para o ES saiu na manhã desta quinta-feira (23), com a alteração do local da partida na tabela oficial da competição da Federação de Futebol do Rio. A venda de ingressos terá início às 14h desta sexta-feira (24/).
A confronto, aliás, voltará a ser reeditado em solo capixaba. No ano passado, também pelo estadual do Rio, as equipes se enfrentaram no Klebão e o Gigante da Colina venceu pelo placar de 2 a 1. A partida, inclusive, registrou o maior público oficial de um jogo no estádio desde a reinauguração no ano de 2014. Ao todo, 21.255 torcedores acompanharam a vitória vascaína na ocasião.
Esta será a segunda partida do Cariocão realizada no Espírito Santo nesta temporada. No próximo domingo, dia 26, o Madureira encara o Fluminense pela 5ª rodada da competição.  

Veja Também

Neymar já é questão de tempo na Vila, e o Santos mostra que precisa dele

Flamengo arrasa Bangu na despedida do time reserva no Carioca

Com início avassalador, Rio Branco vence o Vitória e avança na Copa Verde

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Estádio Kleber Andrade Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves
Mirela Moreira e Cadu Caruzzo farão show no Festival Música e Sustentabilidade
Festival gratuito de música e sustentabilidade em Jacaraípe terá Cadu Caruzzo e Bloco Ratazanas
Sessão na Câmara dos Deputados
Entenda as diferenças entre as propostas pelo fim da escala 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados