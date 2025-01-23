Venda de ingressos para Vasco x Volta Redonda no Kleber Andrade começa nesta sexta (24)

O Vasco voltará enfrentar o Volta Redonda no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O duelo será no dia 1º de fevereiro, às 16h30, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A confirmação da vinda da partida para o ES saiu na manhã desta quinta-feira (23), com a alteração do local da partida na tabela oficial da competição da Federação de Futebol do Rio. A venda de ingressos terá início às 14h desta sexta-feira (24/).
A confronto, aliás, voltará a ser reeditado em solo capixaba. No ano passado, também pelo estadual do Rio, as equipes se enfrentaram no Klebão e o Gigante da Colina venceu pelo placar de 2 a 1. A partida, inclusive, registrou o maior público oficial de um jogo no estádio desde a reinauguração no ano de 2014. Ao todo, 21.255 torcedores acompanharam a vitória vascaína na ocasião.
Esta será a segunda partida do Cariocão realizada no Espírito Santo nesta temporada. No próximo domingo, dia 26, o Madureira encara o Fluminense pela 5ª rodada da competição.