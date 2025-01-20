Confira as informações de ingressos para Madureira x Fluminense no Kleber Andrade

Em comum acordo com o time mandante, o Fluminense conseguiu um desconto de 60% para todos os seus sócios, independentemente da categoria. O benefício só poderá ser garantido em compras feitas nos pontos físicos de venda (confira abaixo) ou na bilheteria do estádio no dia da partida. Os sócios deverão apresentar CPF e um documento com foto para ter direito ao desconto.