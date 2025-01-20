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Campeonato carioca

Confira as informações de ingressos para Madureira x Fluminense no Kleber Andrade

Duelo pela quinta rodada acontece no dia 26/01 (domingo), às 16h, em Cariacica (ES)
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

20 jan 2025 às 12:33

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 12:33

Fluminense X Atlético Mineiro
Fluminense e Atlético Mineiro no Kleber Andrade, Cariacica. O jogo terminou em 2x2. Crédito: Carlos Alberto Silva
Fluminense enfrenta o Madureira no próximo dia 26/01 (domingo), às 16h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2025. Os ingressos para a torcida tricolor já estão à venda.
Em comum acordo com o time mandante, o Fluminense conseguiu um desconto de 60% para todos os seus sócios, independentemente da categoria. O benefício só poderá ser garantido em compras feitas nos pontos físicos de venda (confira abaixo) ou na bilheteria do estádio no dia da partida. Os sócios deverão apresentar CPF e um documento com foto para ter direito ao desconto.
Os ingressos podem ser comprados no site https://www.bilheteriadigital.com/campeonato-carioca-2025-madureira-x-fluminense-26-de-janeiro.

PREÇOS

  • Arquibancadas A/B ou C/D:
  • Meia: R$ 119 + taxa
  • Inteira: R$ 238 + taxa
  • Sócios do Fluminense: R$ 95,20 + taxa
  • Solidário: R$ 139 + taxa + 1kg de alimento não perecível
  • Crianças até 2 anos completos não pagam
  • Os portões serão abertos às 13h30

PONTOS DE VENDA DE INGRESSOS FÍSICOS

  • Loja do Fluminense no Shopping Vitória, Av Américo Buaiz 200, 1º Piso, Loja 302 – Enseada do Suá, Vitória, Telefone: (27) 99786-6735
  • Loja do Fluminense no Shopping Praia da Costa, Av Dr. Olivio Lira, 353, 1º piso – Praia da Costa-ES, Telefone: (27) 99292-7077

MEIA-ENTRADA

  • Conforme a lei federal 12.933/2013 e lei estadual 5.579/1998, têm direito a meia-entrada:

  • Estudantes (lei estadual 5.579/1998);
  • Idosos com idade igual ou superior a 60 anos (lei municipal 3.935/2001);
  • Doadores de sangue (lei estadual 7.737/2004);
  • Profissionais do Magistério da rede pública e privada (lei municipal 4.491/2013);
  • Jornalistas e radialistas (lei municipal 5.187/2014).

O que apresentar?

  • Estudantes: carteirinha de estudante ou comprovante de matrícula das disciplinas cursadas;
  • Doadores de sangue: carteira de doador emitida pelo Hemocentro ou Hemoes;
  • - Profissionais do Magistério: identidade acompanhada do contracheque; carteira de trabalho; comprovante de renda que indique o cargo ou o documento sindical;
  • Jornalistas e radialistas: registro profissional emitido pelo sindicato de classe ou Ministério do Trabalho.

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