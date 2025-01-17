Capixabão 2025: onde cada clube vai mandar os jogos na competição

O Campeonato Capixaba 2025 começa neste sábado (18), às 15h, com o confronto entre Nova Venécia e o atual campeão, o Rio Branco.
Para ajudar os torcedores, a equipe de A Gazeta Esportes preparou um guia com as informações sobre os estádios onde cada clube mandará os respectivos jogos. Confira:
Rio Branco
- Estádio: Kleber Andrade (Cariacica)
- Capacidade: 21.152 espectadores
Porto Vitória
- Estádio: Kleber Andrade (Cariacica)
- Capacidade: 21.152 espectadores
Vitória FC
- Estádio: Salvador Costa (Vitória)
- Capacidade: 3.000 espectadores
Desportiva Ferroviária
- Estádio: Engenheiro Alencar Araripe (Cariacica)
- Capacidade: 7.700 espectadores
Vilavelhense
- Estádio: Engenheiro Alencar Araripe (Cariacica)
- Capacidade: 7.700 espectadores
Nova Venécia
- Estádio: Zenor Pedrosa (Nova Venécia)
- Capacidade: 2.100 espectadores
Real Noroeste
- Estádio: José Olímpio da Rocha (Águia Branca)
- Capacidade: 5.820 espectadores
Rio Branco de Venda Nova
- Estádio: Olímpio Perim (Venda Nova)
- Capacidade: 2.100 espectadores
Jaguaré
- Estádio: Conilon (Jaguaré)
- Capacidade: 2.500 espectadores
Capixaba
Estádio: Ainda sem confirmação