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Onde a bola vai rolar

Capixabão 2025: onde cada clube vai mandar os jogos na competição

Rio Branco, Vitória, Desportiva, Porto Vitória, Vilavelhense, Real Noroeste, Nova Venécia, Jaguaré, Rio Branco VN e Capixaba disputam o título estadual
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

17 jan 2025 às 14:54

Publicado em 17 de Janeiro de 2025 às 14:54

O Campeonato Capixaba 2025 começa neste sábado (18), às 15h, com o confronto entre Nova Venécia e o atual campeão, o Rio Branco.
Para ajudar os torcedores, a equipe de A Gazeta Esportes preparou um guia com as informações sobre os estádios onde cada clube mandará os respectivos jogos. Confira:

Rio Branco

Torcida do Rio Branco-ES, no Kleber Andrade
O Kleber Andrade é a casa do Rio Branco no Capixabão Crédito: Foto: Henrique Montovanelli/FES
  • Estádio: Kleber Andrade (Cariacica)
  • Capacidade: 21.152 espectadores

Porto Vitória

Lance do jogo entre Vitória e Porto Vitória, pelo Campeonato Capixaba, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Assim como o Rio Branco, o Porto Vitória manda seus jogos no Kleber Andrade Crédito: Wagner Chaló
  • Estádio: Kleber Andrade (Cariacica)
  • Capacidade: 21.152 espectadores

Vitória FC

Data: 07/01/2020 - ES - Vitória - Vitória vence o CSA por 2X1 no Estádio Salvador Costa. Na foto, o gol do CSA
Vitória x CSA no Salvador Costa Crédito: Carlos Alberto Silva
  • Estádio: Salvador Costa (Vitória)
  • Capacidade: 3.000 espectadores

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Desportiva Ferroviária

  • Estádio: Engenheiro Alencar Araripe (Cariacica)
  • Capacidade: 7.700 espectadores
Estádio da Desportiva, Engenheiro Araripe, em Jardim América, Cariacica
Estádio Engenheiro Alencar Araripe, casa da Desportiva Crédito: Vitor Jubini

Vilavelhense

  • Estádio: Engenheiro Alencar Araripe (Cariacica)
  • Capacidade: 7.700 espectadores

Nova Venécia

Zenor Pedrosa, estádio onde o Nova Venécia manda seus jogos
Zenor Pedrosa, estádio onde o Nova Venécia manda seus jogos Crédito: Nova Venécia FC/Divulgação
  • Estádio: Zenor Pedrosa (Nova Venécia)
  • Capacidade: 2.100 espectadores

Real Noroeste

  • Estádio: José Olímpio da Rocha (Águia Branca)
  • Capacidade: 5.820 espectadores
Confusão teria acontecido no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca
Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca Crédito: Divulgação/Real Noroeste

Rio Branco de Venda Nova

  • Estádio: Olímpio Perim (Venda Nova)
  • Capacidade: 2.100 espectadores
Olímpio Perim recebe a iluminação LED em projeto ESG feito pelo Rio Branco VN
Olímpio Perim, estádio do Rio Branco VN Crédito: Divulgação/Rio Branco VN

Jaguaré

Estádio Conilon em Jaguaré
Estádio Conilon em Jaguaré Crédito: Vitor Almeida
  • Estádio: Conilon (Jaguaré)
  • Capacidade: 2.500 espectadores

Capixaba

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