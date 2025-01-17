Capixabão 2025: onde cada clube vai mandar os jogos na competição

O Campeonato Capixaba 2025 começa neste sábado (18), às 15h, com o confronto entre Nova Venécia e o atual campeão, o Rio Branco.

Para ajudar os torcedores, a equipe de A Gazeta Esportes preparou um guia com as informações sobre os estádios onde cada clube mandará os respectivos jogos. Confira: