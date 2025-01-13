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Bernardo, ex-Vasco, é o novo reforço do SC Capixaba

Jogador é o mais novo reforço do Tubarão para o Campeonato Capixaba 2025
Sidney Magno

Sidney Magno

Publicado em 

13 jan 2025 às 15:19

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 15:19

Bernardo; meia; URT; Módulo 2 do Campeonato Mineiro
Bernardo; meia; URT; Módulo 2 do Campeonato Mineiro Crédito: Divulgação/URT
O meia-atacante Bernardo, ex-Vasco, é o novo reforço do Capixaba para a disputa do Campeonato Capixaba 2025. O presidente do clube, Daniel Costa, confirmou o acerto com o jogador, na noite deste domingo (12). Bernardo, de 34 anos, foi a principal contratação do Democrata GV, para a disputa do Campeonato Mineiro. Porém, o meia-atacante se desligou do clube de Governador Valadares na última semana.
"Lá no Democrata, a ideia inicial era levar jogadores renomados. Porém, por falta de patrocinadores, decidiram apostar em jovens atletas. Então, fiz a proposta para Bernado e ele aceitou", contou o presidente Daniel Costa, ao ge.globo. Revelado nas divisões de base do Cruzeiro, Bernardo viveu seu melhor momento, em 2011, quando atuava pelo Vasco. Ao longo da sua carreira, o meia-atacante também defendeu Palmeiras, Santos, Ceará e jogou fora do país na Coreia, Kuwait, Arábia Saudita e Hong Kong. De volta o Brasil jogou no Brasiliense, Maguary-PE, Maricá e na URT.
Enquanto Bernardo troca o Democrata GV pelo Capixaba, dois jogadores fazem o caminho inverso. Segundo o presidente do Tubarão, Daniel Costa, o atacante Diguda e o zagueiro Café foram emprestados ao clube mineiro. Em 2025, o Capixaba retorna à primeira divisão do Campeonato Capixaba. A estreia do Tubarão está marcada para o dia 20 de janeiro, às 16h, contra o Jaguaré, no Centro Esportivo Conilon.

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