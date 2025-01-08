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"Última dança"

Edinho é anunciado pelo Vitória para temporada de despedida

Ídolo histórico do futebol capixaba, atacante retorna ao Alvianil de Bento Ferreira para liderar o elenco e celebrar uma trajetória marcada por conquistas e dedicação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2025 às 12:38

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 12:38

Edinho volta ao Vitória para temporada de despedida
Edinho volta ao Vitória para temporada de despedida Crédito: Vitória FC
Aos 42 anos, Edinho está de volta ao Vitória Futebol Clube para encerrar uma trajetória que atravessou continentes, mas sempre encontrou um ponto de repouso em Bento Ferreira. A contratação, anunciada como uma celebração pela diretoria, não é apenas um reforço técnico, mas um movimento que une nostalgia e estratégia. 
O atacante, que soma 72 jogos e 24 gols pelo Alvianil, retorna para sua quarta passagem pelo clube onde viveu momentos emblemáticos, como a conquista do Capixabão de 2006. Na época, seu gol na final encerrou um jejum de 30 anos sem títulos estaduais. Mais tarde, em 2022, foi peça-chave na campanha da Copa Espírito Santo, reforçando sua importância histórica na equipe.
Edinho chega como um ícone experiente, mas também como uma aposta em algo maior. Apesar da idade avançada para os padrões do futebol profissional, o atacante não dá sinais de estar desacelerando. Em 2023, foi artilheiro do futebol capixaba e participou da campanha vitoriosa do Capixaba na Série B do Estadual, mostrando que ainda tem muito a oferecer.

A temporada histórica que promete

O anúncio de Edinho trouxe um clima de otimismo para Bento Ferreira. A torcida alvianil, que acompanha o clube em altos e baixos, parece unânime em celebrar o retorno do atacante. Mas o verdadeiro teste começará com a bola rolando, no Capixabão 2025.

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