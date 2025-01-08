Edinho é anunciado pelo Vitória para temporada de despedida

Edinho volta ao Vitória para temporada de despedida Crédito: Vitória FC

Aos 42 anos, Edinho está de volta ao Vitória Futebol Clube para encerrar uma trajetória que atravessou continentes, mas sempre encontrou um ponto de repouso em Bento Ferreira. A contratação, anunciada como uma celebração pela diretoria, não é apenas um reforço técnico, mas um movimento que une nostalgia e estratégia.

O atacante, que soma 72 jogos e 24 gols pelo Alvianil, retorna para sua quarta passagem pelo clube onde viveu momentos emblemáticos, como a conquista do Capixabão de 2006. Na época, seu gol na final encerrou um jejum de 30 anos sem títulos estaduais. Mais tarde, em 2022, foi peça-chave na campanha da Copa Espírito Santo, reforçando sua importância histórica na equipe.

Edinho chega como um ícone experiente, mas também como uma aposta em algo maior. Apesar da idade avançada para os padrões do futebol profissional, o atacante não dá sinais de estar desacelerando. Em 2023, foi artilheiro do futebol capixaba e participou da campanha vitoriosa do Capixaba na Série B do Estadual, mostrando que ainda tem muito a oferecer.

A temporada histórica que promete