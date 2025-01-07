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Porto Vitória almeja a classificação em jogo contra o Grêmio, na Copinha

Uma vitória sobre o Tricolor Gaúcho, combinada com um empate no outro jogo do Grupo 21, classifica antecipadamente o Verdão para a segunda fase
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2025 às 16:16

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 16:16

Treino do Porto Vitória Sub-20
Treino do Porto Vitória Sub-20 Crédito: Eduardo Mancini
Após o triunfo na estreia sobre o Atlético Guaratinguetá, agora o Porto Vitória enfrenta o seu maior desafio no Grupo 21 da Copa SP de Futebol Júnior: o Grêmio. Contra o Tricolor Gaúcho, nesta quarta-feira, o Verdão do Norte pode até garantir a classificação antecipada para a segunda fase da Copinha.
Além da vitória do Porto, a primeira rodada do Grupo 21 também teve a goleada do Grêmio diante do Vitória da Conquista, por 4 a 0. Com os resultados, o time está na vice-liderança da chave, com os mesmos três pontos do Tricolor Gaúcho, mas um saldo de gols inferior - 2 contra 4.
Para assegurar a vaga antecipada, o Porto Vitória tem que torcer por um empate, entre Atlético Guaratinguetá e Vitória da Conquista, jogo que abre a segunda rodada do Grupo 21. Além disso, o time capixaba tem que derrotar o Grêmio. Nesse cenário, o Verdão iria a seis pontos e não poderia mais ser alcançado pelas equipes paulista e baiana.
De olho no jogo mais importante desta primeira fase, o técnico Gustavo Caetano comandou o último treino do Porto Vitória. O treinador trabalhou exercícios físicos e táticos, atividades específicas de finalização e defesa e ajustes estratégicos para enfrentar o Grêmio.
"Por ser o Grêmio, desde o início a gente considerava que esse confronto seria o mais difícil. É uma equipe bem qualificada e estruturada. Mas temos uma vantagem que perdemos o peso da estreia. Conseguimos tirar o nervosismo e a ansiedade, no primeiro jogo, e felizmente conseguimos a vitória. Isso nos dá confiança de fazer um bom jogo para buscar a classificação antecipada por meio de uma vitória", disse o técnico Gustavo Caetano, que não relevou o time que inicia a partida, mas adiantou que deve fazer até quatro mudanças em relação à estreia.
A segunda rodada do Grupo 21, da Copa SP de Futebol Júnior 2025, acontece nesta quarta-feira. O Porto Vitória enfrenta o Grêmio, às 15h (de Brasília), no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.

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