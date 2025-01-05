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Rio Branco perde e dá adeus ao sonho de classificação na Copa SP

Assim como na primeira rodada, o Capa-Preta mais uma vez saiu na frente, mas sofreu a virada no segundo tempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2025 às 20:40

Publicado em 05 de Janeiro de 2025 às 20:40

Rio Branco na Copa SP de Futebol Júnior 2024
Rio Branco na Copa SP de Futebol Júnior 2024 Crédito: Pedro Zacchi / Rio Branco
O Rio Branco se despediu do sonho de avançar à segunda fase da Copa SP de Futebol Júnior. Na noite deste domingo (5), no jogo de encerramento da segunda rodada do Grupo 4, o Criciúma venceu a equipe capixaba, de virada, por 3 a 1. Com o resultado, no estádio Municipal de Bálsamo, o Brancão terminou a segunda rodada sem conseguir pontuarna chave, e já não tem mais chances de classificação.
Necessitando de uma vitória, para evitar a eliminação precoce, o Rio Branco começou melhor a partida e, logo aos quatro minutos, abriu o placar com o atacante Gabriel Xarife. O Criciúma, que iniciou a partida com muitas dificuldades na saída de bola, se encontrou e passou a dominar o jogo a partir dos 20 minutos. Porém, o time catarinense não conseguiu furar o bloqueio dos capixabas, que se retraíram, com o placar favorável.
    Mas o roteiro do primeiro jogo contra o Mirassol se repetiu. O empate veio aos 10 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de falta precisa de Lira, no canto esquerdo do goleiro Luiz Vianna, que deu apenas um golpe de vista. A virada veio vinte minutos depois, no cabeceio de Adriano depois de uma cobrança de escanteio também de Lira. O goleiro capa-preta ainda conseguiu espalmar, mas a tentativa não foi o suficiente e a bola atravessou a linha do gol.
    O Criciúma continuou pressionando, e o 3 a 1 chegou nos acréscimos, depois de uma cobrança de pênalti precisa de Lira, que consagrou um doblete e uma assistência na partida. A penalidade foi assinalada depois de Ruan Vitor ser derrubado por Caio Azeredo na área aos 45 do segundo tempo.

    Situação no Grupo 4

    Com o resultado, o Criciúma chegou aos mesmos seis pontos do Mirassol e ambos garantiram a classificação antecipada no Grupo 4. No critério de desempate de saldo de gols - 2 contra 1 do time paulista -, o Tigre aparece na liderança da chave. O Rio Branco, que sofreu a segunda derrota consecutiva, de virada, fica sem chances de classificação e ainda cai para a lanterna e segue sem pontuar.
    O Grupo 4, da Copa SP de Futebol Júnior 2025, chega ao fim na quarta-feira (8), quando acontece a terceira e última rodada. Às 18h45 (de Brasília), o Rio Branco enfrenta o Capitão Poço, do Pará. Mais tarde, às 21h, o Criciúma joga contra o Mirassol. Todos os jogos da chave serão disputados no estádio Manuel Francisco Ferreira, em Bálsamo.

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