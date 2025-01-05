Rio Branco perde e dá adeus ao sonho de classificação na Copa SP

Rio Branco na Copa SP de Futebol Júnior 2024 Crédito: Pedro Zacchi / Rio Branco

O Rio Branco se despediu do sonho de avançar à segunda fase da Copa SP de Futebol Júnior. Na noite deste domingo (5), no jogo de encerramento da segunda rodada do Grupo 4, o Criciúma venceu a equipe capixaba, de virada, por 3 a 1. Com o resultado, no estádio Municipal de Bálsamo, o Brancão terminou a segunda rodada sem conseguir pontuarna chave, e já não tem mais chances de classificação.

Necessitando de uma vitória, para evitar a eliminação precoce, o Rio Branco começou melhor a partida e, logo aos quatro minutos, abriu o placar com o atacante Gabriel Xarife. O Criciúma, que iniciou a partida com muitas dificuldades na saída de bola, se encontrou e passou a dominar o jogo a partir dos 20 minutos. Porém, o time catarinense não conseguiu furar o bloqueio dos capixabas, que se retraíram, com o placar favorável.

Mas o roteiro do primeiro jogo contra o Mirassol se repetiu. O empate veio aos 10 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de falta precisa de Lira, no canto esquerdo do goleiro Luiz Vianna, que deu apenas um golpe de vista. A virada veio vinte minutos depois, no cabeceio de Adriano depois de uma cobrança de escanteio também de Lira. O goleiro capa-preta ainda conseguiu espalmar, mas a tentativa não foi o suficiente e a bola atravessou a linha do gol.

O Criciúma continuou pressionando, e o 3 a 1 chegou nos acréscimos, depois de uma cobrança de pênalti precisa de Lira, que consagrou um doblete e uma assistência na partida. A penalidade foi assinalada depois de Ruan Vitor ser derrubado por Caio Azeredo na área aos 45 do segundo tempo.

Situação no Grupo 4

Com o resultado, o Criciúma chegou aos mesmos seis pontos do Mirassol e ambos garantiram a classificação antecipada no Grupo 4. No critério de desempate de saldo de gols - 2 contra 1 do time paulista -, o Tigre aparece na liderança da chave. O Rio Branco, que sofreu a segunda derrota consecutiva, de virada, fica sem chances de classificação e ainda cai para a lanterna e segue sem pontuar.