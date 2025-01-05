Porto Vitória vence o Atlético Guaratinguetá em estreia na Copa SP Crédito: Eduardo Mancini/Divulgação

O Porto Vitória fez bonito e venceu o Atlético Guaratinguetá por 2 a 0 em sua estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi disputada na tarde deste domingo (5) no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Hernane e Andrew anotaram os gols do Verdão da Capital.

Os times voltam a campo na próxima quarta-feira (8). O Atlético Guaratinguetá enfrenta o Vitória da Conquista-BA, às 12h45. Já o Porto Vitória encara o Grêmio, às 15h.

O Jogo

Aos 29 minutos do primeiro tempo, Hernane aproveitou a cobrança de escanteio, subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para o fundo do gol.

Já na segunda etapa, aos 20 minutos, Kauãzinho achou Andrew sozinho na ponta esquerda. O camisa 11 teve tempo de dominar e chutar forte para ampliar o placar.