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Fez bonito

Porto Vitória vence o Atlético Guaratinguetá em estreia na Copa SP

O Verdão fez boa partida e venceu com gols de Hernane e Andrew. Time capixaba volta a campo na próxima quarta-feira (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2025 às 15:20

Publicado em 05 de Janeiro de 2025 às 15:20

Porto Vitória vence o Atlético Guaratinguetá em estreia na Copa SP
Porto Vitória vence o Atlético Guaratinguetá em estreia na Copa SP Crédito: Eduardo Mancini/Divulgação
O Porto Vitória fez bonito e venceu o Atlético Guaratinguetá por 2 a 0 em sua estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi disputada na tarde deste domingo (5) no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Hernane e Andrew anotaram os gols do Verdão da Capital. 
Os times voltam a campo na próxima quarta-feira (8). O Atlético Guaratinguetá enfrenta o Vitória da Conquista-BA, às 12h45. Já o Porto Vitória encara o Grêmio, às 15h. 

O Jogo

Aos 29 minutos do primeiro tempo, Hernane aproveitou a cobrança de escanteio, subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para o fundo do gol.
Já na segunda etapa, aos 20 minutos, Kauãzinho achou Andrew sozinho na ponta esquerda. O camisa 11 teve tempo de dominar e chutar forte para ampliar o placar.  
O Atlético Guaratinguetá não teve forças para correr atrás do placar e o Porto Vitória controlou o restante da partida.

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