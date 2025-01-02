Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Balde de água fria

Rio Branco perde de virada para o Mirassol em sua estreia na Copa SP

Capa-Preta fez um bom primeiro tempo, teve chances de matar o jogo na segunda etapa, mas acabou sofrendo a virada no fim
Redação de A Gazeta

02 jan 2025 às 19:14

Crédito: Pedro Zacchi / Rio Branco
O Rio Branco estreou com derrota na edição 2025 da Copa SP de Futebol Júnior. Na tarde desta quinta-feira (2), pelo Grupo 4, o Brancão saiu afrente do placar mas, nos minutos finais, tomou a virada do Mirassol e perdeu por 2 a 1, no estádio Manuel Francisco Ferreira, em Bálsamo.
O Rio Branco surpreendeu o favorito e saiu na frente com um um gol do meia Breno Melo, aos 33 minutos do primeiro tempo. A virada do Mirassol começou aos 37, da etapa final, com o atacante Juninho, que completou um cruzamento de Vinícius Bacchi. O Leão fez o gol da vitória quatro minutos depois, em uma falta cobrada por Fabrício Lima.

O Jogo

No primeiro tempo, o Mirassol foi quem mais buscou o ataque, mesmo em um partida truncada durante os primeiros 35 minutos. O time paulista criou pelo menos duas boas oportunidades, ambas com o atacante Carlos, mas não conseguiu transformar o volume de jogo em gols e o Rio Branco aproveitou.
Na única chance criada, o meia Breno Melo fez uma grande jogada, entrou na área e chutou no canto do goleiro Lacerda, o que deu um respiro para o Capa-Preta. O Mirassol seguiu pressionando e até conseguiu balançar as redes, mas o lance foi invalidado pela arbitragem, que marcou impedimento do lateral Andrey.
Na etapa final o treinador Mateus Naneti tentou mexer na sua equipe em busca de reverter o placar adverso. Porém, o Rio Branco foi quem estava mais próximo de fazer o segundo gol, explorando os espaços nos contra-ataques em velocidade, principalmente pelas pontas. Na reta final, o jogo virou. No abafa, o Mirassol foi para o ataque e conseguiu o empate aos 37 minutos, com o centroavante Juninho, que até o momento pouco tinha produzido na partida. O gol da vitória saiu de bola parada, aos 41 minutos, quando Fabrício Lima cobrou a falta e a bola bateu na trave antes de entrar. 
O Rio Branco está disputando a Copa SP de Futebol Júnior pela quinta vez em sua história. Integrante do Grupo 4, o Capa-Preta volta a campo no domingo (5), às 18h15, diante do Criciúma, favorito a passar como primeiro da chave. O último jogo do Brancão, na primeira fase da Copinha, será no dia quarta-feira (8), às 18h45 frente ao Capitão Poço, do Pará.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba Rio Branco (AC)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados