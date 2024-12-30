Mercado da Bola: veja as movimentações do futebol capixaba 2025

Rio Branco
Chegadas
- Toure Onojedo - ATA (CTE Colatina)
- Lucas Daros - LAD (SC Gaúcho)
- Dudu Silva - LAD (São José-RS)
- Júnior Dindê - VOL (Grêmio Pague Menos)
- Rafael Lucas - ATA (Olaria)
- Felipe Pará - MEI (Atlético Piauiense)
- Theo Kruger - ZAG (Desportiva Ferroviária)
- Wadson - LAE (América-PE)
- Darlan - ZAG (Cianorte)
- Jacó - ATA (Quang Nam-VIE)
- Bruno Silva - VOL (Remo)
- André Luiz - GOL (São Bento)
- Matheus Costa - ATA (Tupy)
- Ricardinho - ATA (Sherrif-MOL)
- Emerson Martins - VOL (Caxias)
- Neguete - GOL (Real Noroeste)
- Renatinho - MEI (Real Noroeste)
- Matheus Castelo - ZAG (Cianorte)
- Vitinho Souza - ATA (Real Noroeste)
- Breno Melo - MEI (Grêmio)
- Inácio - ATA (Atlético-GO)
Renovações
- Maranhão - ATA
- João Paulo - LAE
- Gustavo Carbonieri - ZAG
Saídas
- João Pedro - GOL
- João Padro - MEI
- Jonata - VOL
Desportiva Ferroviária
Chegadas
- Rodrigo Rocha - ZAG (Vitória-ES)
- Mariano - VOL (Castelo)
- Rômulo Silva - LAE (SC Gaúcho)
- Zé Gatinha - MEI (Capixaba)
- Gabriel Ferreira - LAD (Sem Clube)
- Camillato - GOL (Capixaba)
- Vinicius Baiano - ATA (SC Gaúcho)
- Max Yan - GOL (São Carlos)
- João Guilherme - ATA (Portuguesa)
- Marcos Paulo - ATA (Mineiros)
- Weslen - LAD (Sem Clube)
- Alex Galo - VOL (Jacuipense)
- Arlen - LAD (Real Noroeste)
- Knupp - VOL (Serra)
- Cássio Miranda - MEI (Colo-Colo-BA)
- Neto - ZAG (União São João)
- Davi Santos - MEI (Sampaio Corrêa-RJ)
- Pedro Botelho - ZAG (Sem Clube)
- Marquinhos do Sul - ATA (Sem Clube)
Renovações
- Dedé - ATA
- Lucimário - ZAG
- Christopher - VOL
- Andrey - GOL
Saídas
- Ramon Pereira - LAE
- Júlio Henrique - LAD
- Luiz Felipe - ATA
- Theo Kruger - ZAG
- Willyan Sotto - MEI
Vitória
Chegadas
- Edinho - ATA (Capixaba)
- Thiaguinho Henry - ATA (GBK-FIN)
- Filipe Alves - ZAG (Sem Clube)
- Caio Ferraz - LAD (Campo Grande)
- Gustavo Tonoli - MEI (Castelo)
- Pedro Pires - MEI (Friburguense)
- Carlos Vitor - MEI (Castelo)
- Paulo Henrique - GOL (URT)
- Marcel - GOL (Fluminense de Feira)
- Jairo - LAD (Sem Clube)
- Thiago Ramos - VOL (Sem Clube)
- Giovanni Pietro - MEI (Rio Claro)
- Tiago Moura - ATA (Sem Clube)
- Jonata - VOL (Rio Branco)
- Welington Foguete - LAD (Manauara)
- Matheus Paraíba - ZAG (Izabelense)
- Júnior Vernier - ZAG (Sem Clube)
- Thiago Magatão - LAD (Atlético Catarinense)
- Marcão - ZAG (Alecrim)
- Wendson - ATA (Real Noroeste)
- Gabriel Vieira - VOL (SC Gaúcho)
- Gualberto - MEI (Sem Clube)
- Geisandro - LAE (Sem Clube)
- Rodriguinho - ATA (Marsa-MAL)
Renovações
- Marcelinho - ATA
- Victor Vellaske - ZAG
- Abuda - VOL
- Tony - ATA
Saídas
- Marcudinho - ATA
Porto Vitória
Chegadas
- João Pedro - GOL (Rio Branco)
- Gabriel Rossetto - ATA (Concórdia)
- Didira - ATA (Igaci)
- Lucas Xavier - ATA (Sem Clube)
- Willian Rocha - ZAG (Ferroviário)
- Zé Carlos - ATA (Brasil de Pelotas)
- Araújo - MEI (Monsoon)
- Matheus Santos - VOL (Aymorés-MG)
- Thalysson Dias - LAE (Sampaio Corrêa)
- Willyan Sotto - MEI (Desportiva)
Renovações
- Patrick Leonardo - ATA
- Alisson Soares - ATA
- Lessinho - ATA
- Hitalo Mota - ATA
- Elton Martins - ATA
- Marquinhos Roque - MEI
- Athirson - VOL
- Taleco - LAD
- Thainler - LAD
- Breno Leonardo - LAE
- William Simões - LAE
- Douglas Zielke - ZAG
- Aydhan - GOL
- Léo Rodrigues - GOL
- Danrley Ferrugem - ZAG
Saídas
- Guilherme Augusto - ATA
- Léo Coltro - ZAG
- Diogo Oliveira - MEI
Real Noroeste
Chegadas
- Willian Costa - ZAG (Sem Clube)
- Leandro Cabecinha - LAE (Piauí)
- Ed Gusmão - MEI (Belo Jardim)
- Ramon Siqueira - ATA (Sem Clube)
- Patrick Ramos - ZAG (Santa Lúcia-MAL)
- Diego Almeida - GOL (Guarany-AL)
- Antônio Carlos - VOL (Sem Clube)
- Anderson Balbino - VOL (Cruzeiro-RS)
- Matheus Thurran - VOL (Unisouza)
- Gabriel Hilário - ZAG (Tupy-GO)
- Lucas Neres - LAE (Caucaia)
- Renê Silva - ATA (Niteroiense)
- Matheus Bahia - ATA (Olhodaguense)
- Dudu Pedrotti - MEI (Estudiantes de Mérida-VEN)
- Piauí - ATA (Capixaba)
Renovações
- Gustavo Chaves - GOL
- Caxito - ATA
- Ryan Santos - LAD
- Tony Ângelo - LAD
- Di Stefano - ZAG
- Romulo Costa - ZAG
- GB - MEI
- Gilbert - ATA
- Juninho Potiguar - ATA
- Victor Salvador - VOL
Saídas
- Arlen - LAD
- Wendson - ATA
- Neguete - GOL
- Renatinho - MEI
- Vitinho Souza - ATA
Rio Branco VN
Chegadas
- Eduardo Bahia - ZAG (Costa Rica-MS)
- Neto - LAE (Arapogas)
- Betão - LAD (América-RJ)
- Matheus Berriel (São Gonçalo)
- Wellington Sabão (São Gonçalo)
- Leandrinho - MEI (Campo Grande)
- Dênis Pedra - VOL (Duque de Caxias)
- Ruan Silva - VOL (Serrano)
- Gabriel Camporez - VOL (Tupy-ES)
- Jorge Mendes - VOL (Marcílio Dias)
- Canário - VOL (Castelo)
- Jhonata Dias - ZAG (Cabofriense)
- Ruan Lopes - ZAG (Serra Macaense)
- Roberto Júnior - ZAG (Serrano)
- Bruno Barbosa - LAE (Sem Clube)
- Ramon Rocha - LAD (Sem Clube)
- Dandan - ATA (Esportivo)
- Renatinho - ATA (Friburguense)
- Guilherme Augusto - ATA (Porto Vitória)
- Robertinho - ATA (Sem Clube)
- João Wesley - ATA (Castelo)
- Caique Gomes - ATA (Friburguense)
- Mateus Francisco - ATA (Sem Clube)
- Marcudinho - ATA (Vitória)
- Gabriel Pezão - GOL (América-TO)
- Pedro Freitas - GOL (Duque de Caxias)
- Mateus Bravim - GOL (Linhares)
Renovações
- Arthur Faria - MEI
- Danilo Cardozo - ZAG
- Gabriel Mistura - LAE
- Tiago Souza - GOL
Nova Venécia
Chegadas
- Gabriel Simão - MEI (Sport-ES)
- Marcão - GOL (Atlético Cearense)
- Maurício - LAE (Tus Bovinghausen-ALE)
- Pedro Ibelli - VOL (Tupy-ES)
- Ronald Coutinho - VOL (Caucaia)
- Felipe Erthal - ZAG (Sem Clube)
- Morotó - ATA (Sem Clube)
- Gabriel Fernandes - LAD (Sem Clube)
- Lucas Tavares - ZAG (Sem Clube)
Jaguaré
Chegadas
- Diego Cardoso - GOL (Sem Clube)
- Ninho Xavier - VOL (Colo-Colo-BA)
- Vitor Salvador - ZAG (Sem Clube)
- Luan Freitas - MEI (Feirense)
- Kainando - ATA (Tirol)
- Thiago Valu - ZAG (Linhares)
- Pablo Henrique - ATA (Mineiros)
- Luan Gabriel - MEI (Desportiva)
- Rosinho - MEI (Carapebus)
- Sanny - ZAG (Sem Clube)
- Rael - ATA (Castelo)
- João Henrique - LAD (Centro Oeste)
- Marquinhos Baiano - GOL (Castelo)
- Gustavo Baioco - GOL (Castelo)
- Everson - VOL (Grapiúna)
Capixaba
Chegadas
- Alemão - ZAG (Sergipe)
- João Carlos Moura - TÉC (Sem Clube)
- Arthur Sanches - ZAG (Paduano)
- Waldson - GOL (Manaus)
- Waldir Roque - VOL (Sem Clube)
Renovações
- Diguda - ATA
- Iure Santana - VOL
- Adrian Batioja - ATA
- Jobson - ATA
Saídas
- Edinho - ATA
- Max Sandro - TÉC
- Zé Gatinha - MEI
- Allan Camillato - GOL
- Piauí - ATA