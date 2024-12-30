Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Mercado da Bola: veja as movimentações do futebol capixaba 2025

Conheça os jogadores que estão chegando, saindo e renovando dos dez clubes que vão disputar o Capixabão
Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 10:57

Mercado da Bola - ES 2025 Crédito: Vinícius Lima

Rio Branco

Chegadas
  • Toure Onojedo - ATA (CTE Colatina)
  • Lucas Daros - LAD (SC Gaúcho)
  • Dudu Silva - LAD (São José-RS)
  • Júnior Dindê - VOL (Grêmio Pague Menos)
  • Rafael Lucas - ATA (Olaria)
  • Felipe Pará - MEI (Atlético Piauiense)
  • Theo Kruger - ZAG (Desportiva Ferroviária)
  • Wadson - LAE (América-PE)
  • Darlan - ZAG (Cianorte)
  • Jacó - ATA (Quang Nam-VIE)
  • Bruno Silva - VOL (Remo)
  • André Luiz - GOL (São Bento)
  • Matheus Costa - ATA (Tupy)
  • Ricardinho - ATA (Sherrif-MOL)
  • Emerson Martins - VOL (Caxias)
  • Neguete - GOL (Real Noroeste)
  • Renatinho - MEI (Real Noroeste)
  • Matheus Castelo - ZAG (Cianorte)
  • Vitinho Souza - ATA (Real Noroeste)
  • Breno Melo - MEI (Grêmio)
  • Inácio - ATA (Atlético-GO)
Renovações
  • Maranhão - ATA
  • João Paulo - LAE
  • Gustavo Carbonieri - ZAG
Bruno Silva, Breno Melo, Ricardinho e Wadson, do Rio branco Crédito: Rio Branco
Saídas
  • João Pedro - GOL
  • João Padro - MEI
  • Jonata - VOL

Desportiva Ferroviária

Chegadas
  • Rodrigo Rocha - ZAG (Vitória-ES)
  • Mariano - VOL (Castelo)
  • Rômulo Silva - LAE (SC Gaúcho)
  • Zé Gatinha - MEI (Capixaba)
  • Gabriel Ferreira - LAD (Sem Clube)
  • Camillato - GOL (Capixaba)
  • Vinicius Baiano - ATA (SC Gaúcho)
  • Max Yan - GOL (São Carlos)
  • João Guilherme - ATA (Portuguesa)
  • Marcos Paulo - ATA (Mineiros)
  • Weslen - LAD (Sem Clube)
  • Alex Galo - VOL (Jacuipense)
  • Arlen - LAD (Real Noroeste)
  • Knupp - VOL (Serra)
  • Cássio Miranda - MEI (Colo-Colo-BA)
  • Neto - ZAG (União São João)
  • Davi Santos - MEI (Sampaio Corrêa-RJ)
  • Pedro Botelho - ZAG (Sem Clube)
  • Marquinhos do Sul - ATA (Sem Clube)
Renovações
  • Dedé - ATA
  • Lucimário - ZAG
  • Christopher - VOL
  • Andrey - GOL
Zé Gatinha, Camillato, Pedro Botelho e Arlen, da Desportiva Crédito: Desportiva Ferroviária
Saídas
  • Ramon Pereira - LAE
  • Júlio Henrique - LAD
  • Luiz Felipe - ATA
  • Theo Kruger - ZAG
  • Willyan Sotto - MEI

Vitória

Chegadas
  • Edinho - ATA (Capixaba)
  • Thiaguinho Henry - ATA (GBK-FIN)
  • Filipe Alves - ZAG (Sem Clube)
  • Caio Ferraz - LAD (Campo Grande)
  • Gustavo Tonoli - MEI (Castelo)
  • Pedro Pires - MEI (Friburguense)
  • Carlos Vitor - MEI (Castelo)
  • Paulo Henrique - GOL (URT)
  • Marcel - GOL (Fluminense de Feira)
  • Jairo - LAD (Sem Clube)
  • Thiago Ramos - VOL (Sem Clube)
  • Giovanni Pietro - MEI (Rio Claro)
  • Tiago Moura - ATA (Sem Clube)
  • Jonata - VOL (Rio Branco)
  • Welington Foguete - LAD (Manauara)
  • Matheus Paraíba - ZAG (Izabelense)
  • Júnior Vernier - ZAG (Sem Clube)
  • Thiago Magatão - LAD (Atlético Catarinense)
  • Marcão - ZAG (Alecrim)
  • Wendson - ATA (Real Noroeste)
  • Gabriel Vieira - VOL (SC Gaúcho)
  • Gualberto - MEI (Sem Clube)
  • Geisandro -  LAE (Sem Clube)
  • Rodriguinho - ATA (Marsa-MAL)
Renovações
  • Marcelinho - ATA
  • Victor Vellaske - ZAG
  • Abuda - VOL
  • Tony - ATA
Pedro Pires, Paulo Henrique, Carlos Vitor e Rodriguinho, do Vitória Crédito: Clara Fafá / Vitória FC
Saídas
  • Marcudinho - ATA

Porto Vitória

Chegadas
  • João Pedro - GOL (Rio Branco)
  • Gabriel Rossetto - ATA (Concórdia)
  • Didira - ATA (Igaci)
  • Lucas Xavier - ATA (Sem Clube)
  • Willian Rocha - ZAG (Ferroviário)
  • Zé Carlos - ATA (Brasil de Pelotas)
  • Araújo - MEI (Monsoon)
  • Matheus Santos - VOL (Aymorés-MG)
  • Thalysson Dias - LAE (Sampaio Corrêa)
  • Willyan Sotto - MEI (Desportiva)
Renovações
  • Patrick Leonardo - ATA
  • Alisson Soares - ATA
  • Lessinho - ATA
  • Hitalo Mota - ATA
  • Elton Martins - ATA
  • Marquinhos Roque - MEI
  • Athirson - VOL
  • Taleco - LAD
  • Thainler - LAD
  • Breno Leonardo - LAE
  • William Simões - LAE
  • Douglas Zielke - ZAG
  • Aydhan - GOL
  • Léo Rodrigues - GOL
  • Danrley Ferrugem - ZAG
Willyan Sotto, João Pedro e Thalysson, do Porto Vitória Crédito: Porto Vitória
Saídas
  • Guilherme Augusto - ATA
  • Léo Coltro - ZAG
  • Diogo Oliveira - MEI

Real Noroeste

Chegadas
  • Willian Costa - ZAG (Sem Clube)
  • Leandro Cabecinha - LAE (Piauí)
  • Ed Gusmão - MEI (Belo Jardim)
  • Ramon Siqueira - ATA (Sem Clube)
  • Patrick Ramos - ZAG (Santa Lúcia-MAL)
  • Diego Almeida - GOL (Guarany-AL)
  • Antônio Carlos - VOL (Sem Clube)
  • Anderson Balbino - VOL (Cruzeiro-RS)
  • Matheus Thurran - VOL (Unisouza)
  • Gabriel Hilário - ZAG (Tupy-GO)
  • Lucas Neres - LAE (Caucaia)
  • Renê Silva - ATA (Niteroiense)
  • Matheus Bahia - ATA (Olhodaguense)
  • Dudu Pedrotti - MEI (Estudiantes de Mérida-VEN)
  • Piauí - ATA (Capixaba)
Renovações
  • Gustavo Chaves - GOL
  • Caxito - ATA
  • Ryan Santos - LAD
  • Tony Ângelo - LAD
  • Di Stefano - ZAG
  • Romulo Costa - ZAG
  • GB - MEI
  • Gilbert - ATA
  • Juninho Potiguar - ATA
  • Victor Salvador - VOL
Saídas 
  • Arlen - LAD
  • Wendson - ATA
  • Neguete - GOL
  • Renatinho - MEI
  • Vitinho Souza - ATA

Rio Branco VN

Chegadas
  • Eduardo Bahia - ZAG (Costa Rica-MS)
  • Neto - LAE (Arapogas)
  • Betão - LAD (América-RJ)
  • Matheus Berriel (São Gonçalo)
  • Wellington Sabão (São Gonçalo)
  • Leandrinho - MEI (Campo Grande)
  • Dênis Pedra - VOL (Duque de Caxias)
  • Ruan Silva - VOL (Serrano)
  • Gabriel Camporez - VOL (Tupy-ES)
  • Jorge Mendes - VOL (Marcílio Dias)
  • Canário - VOL (Castelo)
  • Jhonata Dias - ZAG (Cabofriense)
  • Ruan Lopes - ZAG (Serra Macaense)
  • Roberto Júnior - ZAG (Serrano)
  • Bruno Barbosa - LAE (Sem Clube)
  • Ramon Rocha - LAD (Sem Clube)
  • Dandan - ATA (Esportivo)
  • Renatinho - ATA (Friburguense)
  • Guilherme Augusto - ATA (Porto Vitória)
  • Robertinho - ATA (Sem Clube)
  • João Wesley - ATA (Castelo)
  • Caique Gomes - ATA (Friburguense)
  • Mateus Francisco - ATA (Sem Clube)
  • Marcudinho - ATA (Vitória)
  • Gabriel Pezão - GOL (América-TO)
  • Pedro Freitas - GOL (Duque de Caxias)
  • Mateus Bravim - GOL (Linhares)
Renovações
  • Arthur Faria - MEI
  • Danilo Cardozo - ZAG
  • Gabriel Mistura - LAE
  • Tiago Souza - GOL

Nova Venécia

Chegadas
  • Gabriel Simão - MEI (Sport-ES)
  • Marcão - GOL (Atlético Cearense)
  • Maurício - LAE (Tus Bovinghausen-ALE)
  • Pedro Ibelli - VOL (Tupy-ES)
  • Ronald Coutinho - VOL (Caucaia)
  • Felipe Erthal - ZAG (Sem Clube)
  • Morotó - ATA (Sem Clube)
  • Gabriel Fernandes - LAD (Sem Clube)
  • Lucas Tavares - ZAG (Sem Clube)

Jaguaré

Chegadas
  • Diego Cardoso - GOL (Sem Clube)
  • Ninho Xavier - VOL (Colo-Colo-BA)
  • Vitor Salvador - ZAG (Sem Clube)
  • Luan Freitas - MEI (Feirense)
  • Kainando - ATA (Tirol)
  • Thiago Valu - ZAG (Linhares)
  • Pablo Henrique - ATA (Mineiros)
  • Luan Gabriel - MEI (Desportiva)
  • Rosinho - MEI (Carapebus)
  • Sanny - ZAG (Sem Clube)
  • Rael - ATA (Castelo)
  • João Henrique - LAD (Centro Oeste) 
  • Marquinhos Baiano - GOL (Castelo)
  • Gustavo Baioco - GOL (Castelo)
  • Everson - VOL (Grapiúna)

Capixaba

Chegadas
  • Alemão - ZAG (Sergipe)
  • João Carlos Moura - TÉC (Sem Clube)
  • Arthur Sanches - ZAG (Paduano)
  • Waldson - GOL (Manaus)
  • Waldir Roque - VOL (Sem Clube)
Renovações
  • Diguda - ATA 
  • Iure Santana - VOL
  • Adrian Batioja - ATA
  • Jobson - ATA
Saídas
  • Edinho - ATA
  • Max Sandro - TÉC
  • Zé Gatinha - MEI
  • Allan Camillato - GOL
  • Piauí - ATA

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença
Imagem de destaque
Polícia Militar do ES realiza seu 1º grande leilão de veículos do ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados