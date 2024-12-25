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Herói do título

De volta ao Rio Branco, goleiro Neguete acredita no bi do Capixabão

Neguete e o novo elenco do Rio Branco já estão na pré-temporada, e a estreia do Campeonato Capixaba acontece no dia 18 de janeiro

Publicado em 25 de Dezembro de 2024 às 15:42

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

25 dez 2024 às 15:42
Neguete retorna ao Rio Branco para a temporada 2025, que tem Capixabão, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil, Copa Verde e Copa ES no calendário.
Neguete de volta ao Rio Branco para a temporada 2025 Crédito: Divulgação Rio Branco
O goleiro Neguete foi um dos heróis dos 38º título capixaba do Rio Branco, e foi eleito o craque do campeonato pelo segundo ano consecutivo. Logo após o levantar a taça do Capixabão, o arqueiro deixou o Brancão, mas tinha ficado acertada a possibilidade do clube capa-preta repatriar o jogador para a temporada 2025. No segundo semestre, o atleta atuou pelo Real Noroeste na Série D do Campeonato Brasileiro, onde também foi destaque na competição.
Depois de um ano tão importante, a volta de um ídolo recente do clube eleva ainda mais o patamar do plantel capa-preta para um ano recheado de competições, e o paredão falou sobre as expectativas e responsabilidades para esta nova passagem. "A gente está com uma equipe bastante encorpada, mesclando juventude com experiência, então a expectativa é a melhor possível. Esperamos fazer um excelente ano e, já no início, tentar buscar esse bicampeonato por Rio Branco, uma coisa que não acontece há 42 anos"
Em 2025, o Capa-Preta terá um calendário cheio, com cinco competições ao todo: Campeonato Capixaba, Série D, Copa do Brasil, Copa ES e Copa Verde. "Temos outros campeonatos também importantes, que não vamos deixar de lado, mas a gente vai com tudo para o Capixabão para tentar ganhar esse bicampeonato e depois, consequentemente, buscar essa sonhada do acesso à série C também", disse.
Com relação ao novo técnico e o projeto do Rio Branco para a nova temporada, Neguete rasga elogios a Ricardo Colbachini. "Projeto grande, projeto de, literalmente, time grande. O Ricardo é treinador de nível Série A, e isso aí já foi provado, muitos anos de Inter, Cuiabá agora também. Você tem um comandante que, de fato, tem um nome pesado assim na elite do futebol brasileiro", afirmou o goleiro.
Neguete e o novo elenco do Rio Branco já estão na pré-temporada, e a estreia do Campeonato Capixaba acontece no dia 18 de janeiro, quando o Brancão enfrenta o Nova Venécia na primeira rodada. 

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