De volta ao Rio Branco, goleiro Neguete acredita no bi do Capixabão

Neguete de volta ao Rio Branco para a temporada 2025 Crédito: Divulgação Rio Branco

O goleiro Neguete foi um dos heróis dos 38º título capixaba do Rio Branco, e foi eleito o craque do campeonato pelo segundo ano consecutivo. Logo após o levantar a taça do Capixabão, o arqueiro deixou o Brancão, mas tinha ficado acertada a possibilidade do clube capa-preta repatriar o jogador para a temporada 2025. No segundo semestre, o atleta atuou pelo Real Noroeste na Série D do Campeonato Brasileiro, onde também foi destaque na competição.

Depois de um ano tão importante, a volta de um ídolo recente do clube eleva ainda mais o patamar do plantel capa-preta para um ano recheado de competições, e o paredão falou sobre as expectativas e responsabilidades para esta nova passagem. "A gente está com uma equipe bastante encorpada, mesclando juventude com experiência, então a expectativa é a melhor possível. Esperamos fazer um excelente ano e, já no início, tentar buscar esse bicampeonato por Rio Branco, uma coisa que não acontece há 42 anos"

Em 2025, o Capa-Preta terá um calendário cheio, com cinco competições ao todo: Campeonato Capixaba, Série D, Copa do Brasil, Copa ES e Copa Verde. "Temos outros campeonatos também importantes, que não vamos deixar de lado, mas a gente vai com tudo para o Capixabão para tentar ganhar esse bicampeonato e depois, consequentemente, buscar essa sonhada do acesso à série C também", disse.

Com relação ao novo técnico e o projeto do Rio Branco para a nova temporada, Neguete rasga elogios a Ricardo Colbachini. "Projeto grande, projeto de, literalmente, time grande. O Ricardo é treinador de nível Série A, e isso aí já foi provado, muitos anos de Inter, Cuiabá agora também. Você tem um comandante que, de fato, tem um nome pesado assim na elite do futebol brasileiro", afirmou o goleiro.