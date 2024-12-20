Seleção masculina do Espírito Santo disputa decisão da Taça das Favelas

Seleção do Espírito Santo chega à final pelo segundo ano consecutivo Crédito: Sesport/Divulgação

A grande final da Taça das Favelas Brasil, o maior campeonato entre favelas do mundo, acontece neste sábado (21), no Pacaembu, em São Paulo e vai ter capixaba em campo. A seleção masculina do Espírito Santo chega à final após uma campanha de três vitórias e dois empates, e enfrenta a seleção de São Paulo na grande decisão, às 16h30.

Os quatro estados do Sudeste estão na disputa pelo título da terceira edição do torneio promovido pela Cufa, com produção da InFavela. No feminino, Minas Gerais e Rio de Janeiro competem pelo troféu Marina Athayde, enquanto no masculino, São Paulo e Espírito Santo disputam o troféu Jair da Matta. Os troféus são dedicados são homenagens a figuras importantes na trajetória da Cufa. As finais serão exibidas ao vivo na TV Gazeta.

A equipe do Espírito Santo balançou as redes cinco vezes em cinco partidas. Durante o mata-mata, o goleiro Pedro Henrique se destacou nas cobranças de pênaltis, garantindo a classificação da delegação nas quartas de final e nas semifinais, com vitórias sobre Bahia e Paraná, respectivamente.

Em 2023, o Espírito Santo alcançou o vice-campeonato da Taça das Favelas. O resultado foi inédito e marcou a primeira participação do estado em uma etapa nacional da competição.