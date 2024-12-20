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Em São Paulo

Seleção masculina do Espírito Santo disputa decisão da Taça das Favelas

A final será realizada neste sábado (21) em São Paulo, na Arena Pacaembu, jogo será transmitido pela TV Gazeta às 16h30

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2024 às 13:49
Seleão do Espírito Santo
Seleção do Espírito Santo chega à final pelo segundo ano consecutivo Crédito: Sesport/Divulgação
A grande final da Taça das Favelas Brasil, o maior campeonato entre favelas do mundo, acontece neste sábado (21), no Pacaembu, em São Paulo e vai ter capixaba em campo. A seleção masculina do Espírito Santo chega à final após uma campanha de três vitórias e dois empates, e enfrenta a seleção de São Paulo na grande decisão, às 16h30. 
Os quatro estados do Sudeste estão na disputa pelo título da terceira edição do torneio promovido pela Cufa, com produção da InFavela. No feminino, Minas Gerais e Rio de Janeiro competem pelo troféu Marina Athayde, enquanto no masculino, São Paulo e Espírito Santo disputam o troféu Jair da Matta. Os troféus são dedicados são homenagens a figuras importantes na trajetória da Cufa. As finais serão exibidas ao vivo na TV Gazeta.
A equipe do Espírito Santo balançou as redes cinco vezes em cinco partidas. Durante o mata-mata, o goleiro Pedro Henrique se destacou nas cobranças de pênaltis, garantindo a classificação da delegação nas quartas de final e nas semifinais, com vitórias sobre Bahia e Paraná, respectivamente.
Em 2023, o Espírito Santo alcançou o vice-campeonato da Taça das Favelas. O resultado foi inédito e marcou a primeira participação do estado em uma etapa nacional da competição.  
  • Taça das Favelas Brasil 2024 - Final 

  • Data: Sábado (21) 
  • Local: Pacaembu (São Paulo)

  • Feminino - 15h
  • Seleção Minas Gerais x Seleção Rio de Janeiro 

  • Masculino - 16h30 
  • Seleção de São Paulo x Seleção do Espírito Santo 

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