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Futebol Capixaba

Conheça os principais reforços do Porto Vitória para 2025

Willyan Sotto, João Pedro e Thalysson são as novas peças de destaque do Porto para a próxima temporada

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2024 às 14:00
Willyan Sotto, João Pedro e Thalysson, do Porto Vitória
Willyan Sotto, João Pedro e Thalysson, do Porto Vitória Crédito: Porto Vitória
O Porto Vitória anunciou poucos reforços para o início do Campeonato Capixaba, trazendo dez jogadores para compor o elenco do Verdão. Além deles, Fábio Brostel, atual treinador campeão da Copa ES pelo próprio Porto, permanece sob o comando do time e é uma das maiores apostas do clube para 2025, além de jovens talentos da base que podem integrar o profissional. Dentre os atletas, o torcedor pode ficar mais atento a três deles: Willyan Sotto, João Pedro e Thalysson.

Willyan Sotto - Meia-atacante

A primeira contratação para a próxima temporada do Porto foi justamente um dos melhores meias do futebol capixaba. Willyan Sotto, de 30 anos, comandou o meio campo da Desportiva, onde atuou em 15 jogos, marcou três gols e serviu três assistências. O jogador chamou atenção de inúmeros clubes, mas o camisa dez decidiu por seguir a carreira no Espírito Santo e acredita no projeto de futebol do Verdão. Este será o sexto clube da carreira do meia, que também conta com passagens de destaque por Cascavel, Metropolitano e São Joseense.

João Pedro - Goleiro

Formado nas categorias de base do Vasco, o goleiro de 26 anos foi profissionalizado no Gigante da Colina e depois se transferiu para o Vitória-BA. João Pedro também defendeu o Bonsucesso em 2022, antes de acertar com o Rio Branco, onde foi titular na Copa Espírito Santo 2024 e, apesar da campanha irregular do clube, foi o grande destaque da equipe, com defesas incríveis e sólidas atuações. Com o retorno de Neguete para 2025, João Pedro deixou o Rio Branco e chega para disputar vaga com o Aydhan. 

Thalysson - Lateral

Cria do ASA, Thallyson tem 32 anos e teve rápida passagem por Flamengo e Fortaleza, há dez anos. Após boas apresentações, rodou por outros dois grandes clubes cearenses, como Ferroviário e Ceará. Nas últimas temporadas, o lateral-esquerdo passou por times como Guarani, Santo André e Portuguesa-SP. No início de 2024, Thallyson foi anunciado pelo Sampaio Corrêa, onde teve a temporada mais longeva da carreira, atuando em 28 partidas, jogando o Campeonato Estadual, a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série C. O defensor também terminou o ano com três gols marcados.

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