Conheça os principais reforços do Vitória para 2025

Pedro Pires, Paulo Henrique, Carlos Vitor e Rodriguinho, do Vitória Crédito: Clara Fafá / Vitória FC

O Vitória anunciou diversos reforços para a nova temporada de 2025, contando com 26 jogadores no atual plantel. Além deles, Gustavo Rodrigues, treinador recém-contratado do Alvianil, é uma das maiores apostas do clube para o ano. Dentre os atletas, o torcedor pode ficar mais atento a quatro deles: Pedro Pires, Paulo Henrique e Carlos Vitor e Rodriguinho.

Pedro Pires - Meio-campista

O carioca Pedro Pires, de 28 anos, terá a sua segunda passagem no cenário capixaba. No primeiro semestre da temporada 2024, o meia foi peça importante nas campanhas do Real Noroeste, que disputou Estadual, Copa Verde, Copa Espírito Santo e Série D. Pelo clube de Águia Branca, foram 18 partidas disputadas e seis gols marcados. Na reta final do ano, o canhoto rumou ao Rio de Janeiro, onde vestiu rapidamente as camisas de Araruama e Friburguense.

"Estou muito feliz aqui. Pelos poucos dias de trabalho vi que o grupo aqui é muito bom, é um grupo qualificado. Eu estou me dedicando, treinando bastante, me cuidando, como sempre faço, e, com certeza, a expectativa é fazer uma temporada ainda melhor, com números melhores e, consequentemente, levar o Vitória a ser campeão do Capixabão", disse o jogador.

Paulo Henrique - Goleiro

Fazendo sua segunda passagem pelo Vitória, Paulo Henrique já vestiu a camisa do Vitória entre 2019 e 2021, quando o clube conquistou seu último campeonato estadual. Além disso, o goleiro possui vasta experiência no Espírito Santo, onde atuou também pelas equipes do Jaguaré, Nova Venécia, Real Noroeste, São Mateus, Desportiva e Estrela do Norte.

Em 2024, o atleta natural de São Mateus agarrou por dois clubes diferentes. No início da temporada, Paulo Henrique vestiu a camisa do Jaguaré, durante todo o Campeonato Capixaba. Pelo segundo semestre, o goleiro chegou pela primeira vez ao futebol mineiro, para atuar na URT, onde disputou quatorze partidas.

Carlos Vitor - Meio-campista

O camisa dez Carlos Vitor, de 31 anos, é figura conhecida do futebol capixaba e também do Vitória, onde já atuou por cinco temporadas. Referência do Castelo, o armador chegou perto de conquistar a classificação à elite com o Telo, mas parou na semifinal. No início da temporada, porém, o meia obteve êxito usando as cores do Rio Branco, onde conquistou o Estadual.

"O Campeonato Capixaba é difícil, mas não é impossível. Dentro de casa a gente tem que ser forte. Às vezes que fui campeão, fui campeão mais dentro de casa, porque chegava aqui e os caras viam a gente e não tinha como, eram três pontos", disse Carlos Vitor, meia de 31 anos que foi repatriado e que já soma mais de 80 partidas pelo clube.

Rodriguinho - Atacante

Após passagem pela Europa, o artilheiro volta ao Salvador Costa aos 30 anos para somar com sua experiência, habilidade e identificação com a torcida e ajudar o Alvianil a alcançar seus objetivos na temporada. Com 24 gols, Rodriguinho foi o jogador que mais balançou as redes em todo o futebol capixaba em 2022. Além disso, o atacante também foi o goleador máximo da Copa Espírito Santo naquele ano, com 12 gols em 10 jogos, conquistando mais um título da competição para o Vitória. Esta será a segunda passagem do atleta pelo Vitória, após ter defendido o clube em 2020, quando disputou o Estadual e o Brasileirão Série D, somando 8 partidas.