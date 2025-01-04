Histórias do futebol capixaba: saiba quem dá nome aos estádios do ES

Mas você já parou para pensar em quem são essas pessoas? Ao redor do Brasil , diversos estádios são nomeados com homenagens a personalidades, políticos e jornalistas, por exemplo. E, aqui no Espírito Santo não é diferente: são mais de vinte estádios que carregam o nome de alguém que tem sua história entrelaçada com o Estado.

Em mais uma edição da Capixapédia, A Gazeta preparou uma lista com os 12 principais estádios do futebol capixaba, contando parte da história dos clubes e das homenagens prestadas por cada equipe.

Kleber Andrade (Cariacica)

Kleber Andrade, estádio situado em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Não dá para começarmos essa lista com outro estádio além do Kleber Andrade , o Klebão, em Cariacica . A principal praça esportiva do Espírito Santo, no auge dos seus mais de 40 anos , carrega o nome de uma figura importante na história do futebol capixaba.

Kleber José de Andrade nasceu na pequena cidade de Espera Feliz, em Minas Gerais , em 1922, mas foi no Espírito Santo que viveu sua juventude e se apaixonou pelo Rio Branco, quando o time realizou um amistoso em Guaçuí, cidade onde ele vivia. Kleber se tornou um grande torcedor do clube e, mais tarde, chegou a cargos de liderança no Capa-Preta. Seu destaque foi tão grande que foi eleito presidente do time em 1966.

Durante sua gestão, Kleber Andrade conquistou diversos títulos estaduais e foi o responsável por lutar por recursos para viabilizar as obras do estádio em Cariacica. Apesar de toda a sua luta, o dirigente não conseguiu ver seu sonho realizado, já que morreu em um acidente de carro em Minas Gerais, no ano de 1978.

Cinco anos depois, em setembro de 1983, a construção foi inaugurada e o idealizador da obra recebeu a justa homenagem em uma partida que o Rio Branco venceu o Guarapari por 3 a 2.

Engenheiro Araripe (Cariacica)

Estádio Engenheiro Alencar Araripe Crédito: Vitor Nicchio

Em 1966, ainda em Cariacica, outro estádio se levantava para a história do esporte no Estado: o Engenheiro Alencar de Araripe, casa da Desportiva Ferroviária.

O local carrega o nome de Delecarliense de Alencar Araripe, engenheiro capixaba que foi diretor da Companhia Vale do Rio Doce, empresa que tem sua trajetória aliada à formação da Desportiva. O engenheiro faleceu em outubro de 1964, e também não viu o nascimento do estádio. Mesmo assim, seu nome foi eternizado dando nome à praça esportiva de Jardim América.

Robertão (Serra)

Estádio Roberto Siqueira Costa, o Robertão Crédito: Laila Pecorari

Ainda pela Grande Vitória , construído nos anos 30, outro estádio faz parte da história do futebol capixaba: Roberto Siqueira Costa, o Robertão. Construído na Serra , o local carrega o nome de um ex-goleiro da Cobra-Coral. Inaugurado em 1931, a praça esportiva se tornou a casa do Serra, que passou 67 anos de sua história como time amador, se profissionalizando em 1997. De acordo com a diretoria atual, não há informações concretas sobre o primeiro nome oficial do estádio, que passou a homenagear o antigo arqueiro nos anos 90.

Roberto começou nas categorias de base do Tricolor Serrano e ganhou prestígio na década de 80. Por nove anos, o arqueiro chegou a trabalhar como funcionário da diretoria do clube cobra-coral e também figurou na função de técnico.

Salvador Costa (Vitória)

Salvador Costa, estádio do Vitória Futebol Clube Crédito: Carlos Alberto Silva

Situado em Bento Ferreira, o estádio Salvador Venâncio da Costa é a casa do Vitória, o Alvianil. Seu nome faz alusão a um ilustre torcedor, que foi presidente do clube por aproximadamente dez anos.

Apaixonado pelo clube da Capital , Salvador foi um dos responsáveis pelo início das obras em 1965. Investindo recursos próprios, o torcedor conseguiu firmar uma parceria entre o Vitória e a construtora Rio Doce, que bancou parte dos recursos para a execução do projeto.

Inaugurado em abril de 1967, hoje o Salvador Costa recebe jogos do Capixabão, Copa Espírito Santo, Campeonato Brasileiro Série D e competições de base do futebol capixaba.

José Olívio Soares (Itapemirim)

José Olivio Soares é a casa do Atlético-ES, e também é utilizado pela Prefeitura de Itapemirim para projetos sociais com o público infantil Crédito: CAI/Divulgação

De propriedade do Clube Atlético Itapemirim, o estádio José Olivio Soares carrega o nome do criador da equipe alvinegra. O bancário carioca fundou o clube com um grupo de mineiros que chegou ao Estado para trabalhar na então sede do Banco do Brasil. Na época, lutou para adquirir recursos financeiros e ainda doou o terreno para a construção do estádio em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo

Entre as décadas de 60 e 70, Soares foi o principal dirigente da equipe, sonhando com o Galo da Vila no futebol profissional. Falecido em 1993, o fundador não chegou a ver a equipe no profissional, quando o time se filiou a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), em 2011 para disputar a segunda divisão do Campeonato Capixaba.

Gil Bernardes (Vila Velha)

Estádio Gil Bernardes, em Itapoã Crédito: Prefeitura de Vila Velha

Casa do primeiro clube ‘canela-verde’ do Espírito Santo, o estádio Gil Bernardes carrega o nome de um dos maiores torcedores da história do Tupy, fazendeiro e pai de Américo Bernardes, prefeito de Vila Velha entre 1963 e 1966.

Sob influência do pai e sua paixão pelo Tupy, Américo cedeu hectares de terras para o clube em 1967. Apesar disso, Gil não chegou a ver o nascimento da Toca do Índio, que se ergueu no bairro de Itapoã, em Vila Velha, a partir de 1979 e até os dias atuais passa por obras que visam sua expansão e melhoria estrutural.

Eugênio Bitti (Aracruz)

Estádio do Bambu, em Aracruz Crédito: Foto / Divulgação

Nascido em 1900, Eugênio Bitti se tornou um ilustre vereador de Aracruz e também atuou no setor agropecuário do Espírito Santo. Em 1956, Bitti doou um terreno de 29 mil m² para a construção do local, que foi apelidado de Estádio do Bambu, já que é cercado por bambuzais.

No fim dos anos 1980, o campo recebeu obras de alvenaria e passou a sediar jogos amadores. Nos dias atuais, o local pertence a prefeitura e recebe jogos da principal equipe da cidade, o Esporte Clube Aracruz, nas categorias de base, uma vez que o profissional ainda não efetivou seu retorno.

Manoel Moreira Sobrinho (São Mateus)

Estádio Sernamby Crédito: Joilson Barbosa

Construído em meados de 1965, palco que sedia jogos do São Mateus, o Sernamby faz homenagem à Manoel Moreira Sobrinho, líder religioso da cidade do Norte do Espírito Santo . Nas horas vagas, Manoel dava aulas de português gratuitas para crianças e jovens carentes da cidade capixaba.

Por meio do futebol ele cativava a atenção dos estudantes e foi um dos criadores do Pitbull do Norte, que contou com o apoio de associações católicas em sua formação.

Olímpio Perim (Venda Nova do Imigrante)

O time de Venda Nova manda as partidas no estádio Olímpio Perim Crédito: Divulgação/Rio Branco-VN

Inaugurado dez anos após a fundação do Rio Branco Futebol Clube, o estádio Olímpio Perim surgiu no fim dos anos 60, quando, por meio de escritura pública, o time de Venda Nova do Imigrante adquiriu um terreno de 10 mil m².

A praça esportiva carrega o nome de um dos moradores mais ilustres da cidade da Região das Montanhas do Espírito Santo. Olímpio Perim foi um dos responsáveis pela fundação do Rio Branco e também por atividades voltadas ao desenvolvimento de Venda Nova.

De 1959 a 1963, Olímpio foi vereador em Castelo , município ao qual Venda Nova pertencia na época. Em 1962, ele foi eleito presidente da Câmara Municipal e, no mesmo ano, assumiu o cargo de prefeito, devido à licença concedida ao titular do cargo e ao seu vice-prefeito.

Zenor Pedrosa Rocha (Nova Venécia)

Zenor Pedrosa, estádio onde o Nova Venécia manda seus jogos Crédito: Nova Venécia FC/Divulgação

Casa de um dos times mais jovens do futebol capixaba, o estádio Zenor Pedrosa Rocha começou sua história bem antes da fundação do Nova Venécia. Inaugurado em 1971, a arena carrega o nome do primeiro prefeito eleito da cidade do Noroeste do Espírito Santo.

Após a nomeação de Antônio Daher pelo Governo do Estado em 1954, Zenor foi votado pela população e foi o mandatário da cidade entre 31 de janeiro de 1955 a 30 de janeiro de 1959, recebendo a homenagem com o nome no estádio por seus serviços em prol do desenvolvimento do município.

Justiniano de Mello e Silva (Colatina)

Estádio Municipal Justiniano de Mello e Silva, em Colatina Crédito: esfala.com

Localizado no bairro Tropical, em Colatina, o Justiniano de Mello e Silva é a casa do CTE Colatina. Erguido entre os anos 1953 e 1954, o estádio faz homenagem a um ex-prefeito da cidade do Norte do Espírito Santo. Mesmo nascido no Paraná, Justiniano, médico de formação, fez vida política no Espírito Santo e foi um dos responsáveis pelos avanços estruturais da região.

Sem medir esforços, Justiniano promoveu obras providenciais na cidade e foi homenageado tendo seu nome ligado ao estádio capixaba, que teve sua partida inaugural em 16/07/1953, em um duelo entre Flamengo e Atlético-MG, onde o time mineiro saiu vencedor por 1 a 0, com gol de Ubaldo, diante de 14 mil torcedores. Após reformas e construções ao longo dos anos, o estádio hoje tem capacidade para aproximadamente cinco mil espectadores.

Mário Monteiro (Cachoeiro de Itapemirim)

Estádio Mário Monteiro, o Sumaré Crédito: Maycon Silva

Inaugurado em 1930, o estádio Mário Monteiro faz homenagem a um dos responsáveis pelo cuidado com o espaço em seus primeiros anos. Mário foi um dos entusiastas que cuidaram dos primórdios do estádio fundado no bairro Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, o campo era em um espaço aberto, o que dava fácil acesso à transeuntes.

Pensando na preservação do local, a então diretoria do Estrela do Norte usou tábuas e varas de bambu para fazer o cercamento. Com o tempo, José Cocco e Otávio Mesquita fizeram o primeiro lance de arquibancadas, auxiliados por Mário Monteiro, que comandou o aterro lateral.