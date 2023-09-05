Com venda do Robertão, Serra deseja construir novo estádio em 2025

Serra acertou recentemente a venda do estádio Robertão Crédito: Laila Pecorari

A informação foi confirmada pelo presidente Ervínio Ferreira, que externou o desejo de realizar a obra. Segundo ele, o projeto ainda está nas fases iniciais, e o terreno que atualmente está em negociação é um lote ao lado do pátio central do Detran, em Campinho da Serra I. "Queremos construir um estádio que seja viável, mas que tenha as condições que a torcida merece", afirmou o presidente.

Área do pátio central do Detran, em Campinho da Serra I Crédito: Google Earth

A intenção existe, porém, o projeto ainda é embrionário. Além da definição de qual terreno será cedido pela Prefeitura da Serra para a realização do projeto, ainda falta o estudo de viabilidade, tanto do terreno, como da construção. Com isso, a previsão da diretoria é de que o estádio deve sair do papel apenas no início de 2025.

Em nota, a Prefeitura confirmou o contato do Serra em relação à compra do terreno. "Em relação ao novo local, a Prefeitura da Serra recebeu uma solicitação do clube de futebol e, no momento, analisa questões legais referentes à cessão de uma área no município.".

Onde joga em 2024?

Com o título da Copa Espírito Santo 2023 , o Serra conquistou o direito de disputar o Campeonato Brasileiro da Série D no ano que vem. No entanto, a venda do Robertão deixou o clube sem um local fixo para mandar seus jogos, tanto no Estadual, como no Campeonato Brasileiro. Segundo o presidente Ervínio, a intenção é mandar os jogos no Kleber Andrade enquanto o novo estádio não sai do papel.

Existia ainda um desejo de poder atuar no Robertão, caso a Prefeitura não fosse construir a Universidade da Criança já em 2024. Porém, o município afirmou que o clube deverá despropriar o estádio até o fim do ano, para que os tramites licitatórios do projeto sejam iniciados. Confira a nota na íntegra.