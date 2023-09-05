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Com venda do Robertão, Serra deseja construir novo estádio em 2025

Diretoria da Cobra-Coral está negociando com a Prefeitura da Serra a compra de um novo terreno. Trata-se de um lote ao lado do pátio central do Detran, em Campinho da Serra I
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

05 set 2023 às 19:32

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 19:32

Serra acertou recentemente a venda do estádio Robertão
Serra acertou recentemente a venda do estádio Robertão Crédito: Laila Pecorari
Recentemente, a venda do estádio Robertão, casa do Tricolor Serrano, para a Prefeitura da Serra foi concretizada pelo valor de R$ 8,3 milhões. Com o dinheiro, o clube sanou grande parte de suas dívidas, restando apenas encargos civis, mas agora ficou sem um lugar para mandar seus jogos. No entanto, a ideia da diretoria é utilizar o restante do valor recebido na venda para a construção de um novo estádio.
A informação foi confirmada pelo presidente Ervínio Ferreira, que externou o desejo de realizar a obra. Segundo ele, o projeto ainda está nas fases iniciais, e o terreno que atualmente está em negociação é um lote ao lado do pátio central do Detran, em Campinho da Serra I. "Queremos construir um estádio que seja viável, mas que tenha as condições que a torcida merece", afirmou o presidente. 
Área do pátio central do Detran, em Campinho da Serra I
Área do pátio central do Detran, em Campinho da Serra I Crédito: Google Earth
A intenção existe, porém, o projeto ainda é embrionário. Além da definição de qual terreno será cedido pela Prefeitura da Serra para a realização do projeto, ainda falta o estudo de viabilidade, tanto do terreno, como da construção. Com isso, a previsão da diretoria é de que o estádio deve sair do papel apenas no início de 2025.
Em nota, a Prefeitura confirmou o contato do Serra em relação à compra do terreno. "Em relação ao novo local, a Prefeitura da Serra recebeu uma solicitação do clube de futebol e, no momento, analisa questões legais referentes à cessão de uma área no município.".

Onde joga em 2024?

Com o título da Copa Espírito Santo 2023, o Serra conquistou o direito de disputar o Campeonato Brasileiro da Série D no ano que vem. No entanto, a venda do Robertão deixou o clube sem um local fixo para mandar seus jogos, tanto no Estadual, como no Campeonato Brasileiro. Segundo o presidente Ervínio, a intenção é mandar os jogos no Kleber Andrade enquanto o novo estádio não sai do papel.
Existia ainda um desejo de poder atuar no Robertão, caso a Prefeitura não fosse construir a Universidade da Criança já em 2024. Porém, o município afirmou que o clube deverá despropriar o estádio até o fim do ano, para que os tramites licitatórios do projeto sejam iniciados. Confira a nota na íntegra.
"A Secretaria Municipal de Educação (Sedu) da Serra prevê que o estádio Roberto Siqueira Costa seja desocupado pelo clube de futebol até o final de 2023. A construção da Universidade da Criança será iniciada após trâmite dos processos licitatórios para contratação da empresa responsável pela execução da obra.Ela irá ocupar a área de aproximadamente 12 mil m², unindo um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef). O objetivo é que a criança termine a educação infantil e possa ingressar no ensino fundamental sem a necessidade de deslocamento, oferecendo educação em tempo integral, contando com um currículo ampliado. Além das disciplinas convencionais, haverá oferta de conteúdo eletivo e de protagonismo, incluindo estudo orientado, pensamento científico e projeto de vida de acordo com a faixa etária."

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