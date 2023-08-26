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Futebol Capixaba

Em jogo duro, Serra vence o Rio Branco e conquista a Copa Espírito Santo 2023

Time treinado por Rodrigo César ficou apagado na primeira etapa, controlou a partida no segundo tempo, marcou três gols e faturou a primeira Copa ES de sua história
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

26 ago 2023 às 17:12

Publicado em 26 de Agosto de 2023 às 17:12

Equipe do Serra comemora gol de Zé Gatinha na final da Copa Espírito Santo 2023
Equipe do Serra comemora gol de Zé Gatinha na final da Copa Espírito Santo 2023 Crédito: Laila Pecorari / Serra F.C
Comemora o torcedor tricolor! O Serra é o campeão da Copa Espírito Santo 2023. Após jogo duro contra o Rio Branco, o Tricolor Serrano venceu a grande final por 3 a 2 e garantiu seu primeiro título na competição estadual. Com gols de Zé Gatinha, Matheus Costa e Thiaguinho (contra), o Serra garantiu o troféu, R$ 70 mil em premiação e carimbou o passaporte para o Campeonato Brasileiro Série D 2024.
Mesmo com a derrota, o Rio Branco ainda faturou R$ 30 mil e conquistou o direito de disputar a Copa Verde do próximo ano, competição que reúne times das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil.

O jogo

Os dez primeiros minutos foram intensos. Enquanto o Serra explorava os espaços do campo, o Rio Branco se fechava e se aproveitava de contra-ataques. A pressão do Capa-Preta mostrou eficácia aos 12 minutos, quando Braga recebeu cruzamento da direita e cabeceou forte para boa defesa de Robert. Aos 14, Thiaguinho e Erick Flores tabelaram na entrada da área e o lateral finalizou para nova defesa do goleiro tricolor.
Já na marca de 25 minutos, Erick Flores recebeu bom passe de Erick Bahia, limpou o marcador, mas bateu fraco para nova defesa de Robert. No minuto seguinte o Serra teve sua primeira grande chance: Matheus Costa recebeu passe em profundidade, avançou para a área de Gustavo Belli e finalizou por cima do travessão. Apesar do esforço, o bandeirinha já marcava a posição irregular do atacante.
Tentando se impor na partida, novamente com Matheus Costa, o Serra chegou com perigo aos 42 minutos. Após forte finalização do camisa 11, a bola desviou na defesa e foi pela linha de fundo.
A segunda etapa começou com o Serra mais centrado no jogo. Aos seis minutos, Zé Gatinha desarmou Romário, se livrou da marcação e chutou forte, mas a bola passou ao lado da trave direita de Gustavo Belli. Aos oito,  em contra-ataque, Matheus Costa avançou pela esquerda e entregou a bola para Zé Gatinha. Da meia-lua, o camisa 8 chutou novamente no canto direito de Gustavo Belli para abrir o placar.
O gol levantou a torcida do Tricolor Serrano e deu um baque no Rio Branco. Apenas aos 19 minutos, Vitinho avançou em velocidade, deu passe para Braga, e após o cruzamento recebido, Erick Flores cabeceou nas mãos de Robert. Max Sandro promoveu mudanças na equipe, tentando dar mais velocidade  ao ataque Capa-Preta, mas o time seguia pecando nas finaliações.
Do outro lado, aos 32, o Serra quase ampliou com Gugu, que recebeu passe na entrada da área e finalizou para a defesa de Gustavo Belli. Após muita insistência, a pressão do Rio Branco deu certo. Aos 34 minutos, Braga deu passe de calcanhar para João Prado, que não desperdiçou e bateu forte para o fundo das redes. Tudo igual no Kleber Andrade: Serra 1 x 1 Rio Branco.
Sem tirar o pé, o Serra voltou ao ataque com Matheus Costa. Após passe de Zé Gatinha, o camisa 11 bateu forte para defesa do arqueiro capa-preta. Na cobrança de escanteio, Zé Gatinha cobrou fechado e Thiaguinho desviou a bola para a própria meta, ampliando o placar para a equipe rival.
Quando tudo parecia definido, o Serra ainda encontrou espaço para marcar o terceiro gol. Já aos 49 minutos, Matheus Costa avançou livre pela esquerda, entrou na área com tranquilidade e finalizou no canto esquerdo de Belli. 
Aos 57, Romário passou pela defesa do Serra e bateu forte para diminuir a vantagem do Tricolor. Fim de jogo no Kleber Andrade: Serra 3 x 2 Rio Branco.
  • Serra: Robert, Lucas Sérgio, Calado, Bruno Paixão e João Firmino (Davi William); Kauê (Rickelmi), Ayrton, Zé Gatinha e Gugu; Matheus Costa e Baianinho (Fugão). Técnico: Maxwell Neto (interino de Rodrigo César).

  • Rio Branco: Gustavo Belli, Thiaguinho, Gustavo Carbonieri, Lucas Andrade e Vitinho; Romário, Jaquison Breno (Lucas Surcin) e Erick Flores; Vicente (João Prado), Braga e Erick Bahia (João Bonani). Técnico: Max Sandro.
Campeão da Copa Espírito Santo 2023
Campeão da Copa Espírito Santo 2023 Crédito: Arte: Geraldo Netto

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