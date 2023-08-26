Em jogo duro, Serra vence o Rio Branco e conquista a Copa Espírito Santo 2023

Equipe do Serra comemora gol de Zé Gatinha na final da Copa Espírito Santo 2023 Crédito: Laila Pecorari / Serra F.C

Comemora o torcedor tricolor! O Serra é o campeão da Copa Espírito Santo 2023. Após jogo duro contra o Rio Branco, o Tricolor Serrano venceu a grande final por 3 a 2 e garantiu seu primeiro título na competição estadual. Com gols de Zé Gatinha, Matheus Costa e Thiaguinho (contra), o Serra garantiu o troféu, R$ 70 mil em premiação e carimbou o passaporte para o Campeonato Brasileiro Série D 2024.

Mesmo com a derrota, o Rio Branco ainda faturou R$ 30 mil e conquistou o direito de disputar a Copa Verde do próximo ano, competição que reúne times das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil.

O jogo

Os dez primeiros minutos foram intensos. Enquanto o Serra explorava os espaços do campo, o Rio Branco se fechava e se aproveitava de contra-ataques. A pressão do Capa-Preta mostrou eficácia aos 12 minutos, quando Braga recebeu cruzamento da direita e cabeceou forte para boa defesa de Robert. Aos 14, Thiaguinho e Erick Flores tabelaram na entrada da área e o lateral finalizou para nova defesa do goleiro tricolor.

Já na marca de 25 minutos, Erick Flores recebeu bom passe de Erick Bahia, limpou o marcador, mas bateu fraco para nova defesa de Robert. No minuto seguinte o Serra teve sua primeira grande chance: Matheus Costa recebeu passe em profundidade, avançou para a área de Gustavo Belli e finalizou por cima do travessão. Apesar do esforço, o bandeirinha já marcava a posição irregular do atacante.

Tentando se impor na partida, novamente com Matheus Costa, o Serra chegou com perigo aos 42 minutos. Após forte finalização do camisa 11, a bola desviou na defesa e foi pela linha de fundo.

A segunda etapa começou com o Serra mais centrado no jogo. Aos seis minutos, Zé Gatinha desarmou Romário, se livrou da marcação e chutou forte, mas a bola passou ao lado da trave direita de Gustavo Belli. Aos oito, em contra-ataque, Matheus Costa avançou pela esquerda e entregou a bola para Zé Gatinha. Da meia-lua, o camisa 8 chutou novamente no canto direito de Gustavo Belli para abrir o placar.

O gol levantou a torcida do Tricolor Serrano e deu um baque no Rio Branco. Apenas aos 19 minutos, Vitinho avançou em velocidade, deu passe para Braga, e após o cruzamento recebido, Erick Flores cabeceou nas mãos de Robert. Max Sandro promoveu mudanças na equipe, tentando dar mais velocidade ao ataque Capa-Preta, mas o time seguia pecando nas finaliações.

Do outro lado, aos 32, o Serra quase ampliou com Gugu, que recebeu passe na entrada da área e finalizou para a defesa de Gustavo Belli. Após muita insistência, a pressão do Rio Branco deu certo. Aos 34 minutos, Braga deu passe de calcanhar para João Prado, que não desperdiçou e bateu forte para o fundo das redes. Tudo igual no Kleber Andrade: Serra 1 x 1 Rio Branco.

Sem tirar o pé, o Serra voltou ao ataque com Matheus Costa. Após passe de Zé Gatinha, o camisa 11 bateu forte para defesa do arqueiro capa-preta. Na cobrança de escanteio, Zé Gatinha cobrou fechado e Thiaguinho desviou a bola para a própria meta, ampliando o placar para a equipe rival.

Quando tudo parecia definido, o Serra ainda encontrou espaço para marcar o terceiro gol. Já aos 49 minutos, Matheus Costa avançou livre pela esquerda, entrou na área com tranquilidade e finalizou no canto esquerdo de Belli.

Aos 57, Romário passou pela defesa do Serra e bateu forte para diminuir a vantagem do Tricolor. Fim de jogo no Kleber Andrade: Serra 3 x 2 Rio Branco.

Serra: Robert, Lucas Sérgio, Calado, Bruno Paixão e João Firmino (Davi William); Kauê (Rickelmi), Ayrton, Zé Gatinha e Gugu; Matheus Costa e Baianinho (Fugão). Técnico: Maxwell Neto (interino de Rodrigo César).





Robert, Lucas Sérgio, Calado, Bruno Paixão e João Firmino (Davi William); Kauê (Rickelmi), Ayrton, Zé Gatinha e Gugu; Matheus Costa e Baianinho (Fugão). Técnico: Maxwell Neto (interino de Rodrigo César). Rio Branco: Gustavo Belli, Thiaguinho, Gustavo Carbonieri, Lucas Andrade e Vitinho; Romário, Jaquison Breno (Lucas Surcin) e Erick Flores; Vicente (João Prado), Braga e Erick Bahia (João Bonani). Técnico: Max Sandro.

