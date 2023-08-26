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Internet e pontos físicos

Saiba onde comprar ingressos para Flamengo x Athletico-PR no Kleber Andrade

A venda das entradas para o duelo que acontece no Klebão já estão disponíveis na internet, mas em lojas físicas a comercialização dos ingressos começa nesta segunda-feira (28). Veja a lista de locais

Públicado em 

25 ago 2023 às 22:49
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Flamengo e Madureira se enfrentam no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Flamengo e Madureira se enfrentaram no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no início do ano e torcida fez a festa Crédito: Fernando Madeira
As vendas dos ingressos para Flamengo x Athletico-PR, duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão, e que será realizado no Kleber Andrade, em Cariacica, no dia 13 de setembro (quarta-feira), às 21h30, já começaram via internet no site ingressosa.com. Mas a partir desta segunda-feira (28), a comercialização das entradas, que custam R$ 150,00 mais 1 kg de alimento, também estarão disponíveis em pontos físicos. Confira a lista dos locais! 
  • Lojas Ademar Cunha 

  • Serra: Avenida Centra, 515, Laranjeiras 
  • Vila Velha: Avenida Sergio Cardoso, 248, Novo México 
  • Cariacica: Avenida Expedito Garcia, 771, Campo Grande 
  • Guarapari: Rua Santo Antônio, 256, Muquiçaba   

    *Funcionamento de 9h às 19h

  • Lojas do Flamengo 

  • Shopping Vitória 
  • Shopping Mestre Álvaro 
  • Shopping Vila Velha 
  • Shopping Praia da Costa 
  • Shopping Boulevard 
  • Shopping Moxuara 

    *Funcionamento de 10h às 22h 

  • Casa do Torcedor: no supermercado Ok da Reta da Penha 

    *Funcionamento de 10h às 22h

Vale destacar que o ingresso na modalidade meia-solidária a R$ 150,00 e 1 kg de alimento está acessível a todos os torcedores. Os alimentos arrecadados na ação solidária serão doados a instituições de caridade a serem definidas. 
A partida seria inicialmente realizada no Maracanã, mas com a interdição do estádio para a recuperação do gramado, o Flamengo procurou outras opções e escolheu o Kleber Andrade, onde o time não perde há 7 anos, sempre contou com apoio incondicional dos flamenguistas capixabas e ainda tem uma localização privilegiada próximo ao Rio de Janeiro para facilitar a logística do clube às vésperas do primeiro jogo da final da Copa do Brasil.
Saiba onde comprar ingressos para Flamengo x Athletico-PR no Kleber Andrade

Serviço

  • Flamengo x Athletico-PR (23ª Rodada do Campeonato Brasileiro)
  • Local: Kleber Andrade (Cariacica) 
  • Quando: 13 de setembro 
  • Horário: 21h30 
  • Ingressos: R$ 150,00 (meia) e R$ 150,00 e 1 kg de alimento (meia-solidária) 
  • Venda: Internet ingressosa.com Pontos físicos: Serão divulgados nesta sexta-feira (25)

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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