Saiba onde comprar ingressos para Flamengo x Athletico-PR no Kleber Andrade

As vendas dos ingressos para Flamengo x Athletico-PR, duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão, e que será realizado no Kleber Andrade, em Cariacica, no dia 13 de setembro (quarta-feira), às 21h30, já começaram via internet no site ingressosa.com
. Mas a partir desta segunda-feira (28), a comercialização das entradas, que custam R$ 150,00 mais 1 kg de alimento, também estarão disponíveis em pontos físicos. Confira a lista dos locais!
Vale destacar que o ingresso na modalidade meia-solidária a R$ 150,00 e 1 kg de alimento está acessível a todos os torcedores. Os alimentos arrecadados na ação solidária serão doados a instituições de caridade a serem definidas.
A partida seria inicialmente realizada no Maracanã, mas com a interdição do estádio para a recuperação do gramado, o Flamengo procurou outras opções e escolheu o Kleber Andrade
, onde o time não perde há 7 anos, sempre contou com apoio incondicional dos flamenguistas capixabas e ainda tem uma localização privilegiada próximo ao Rio de Janeiro para facilitar a logística do clube às vésperas do primeiro jogo da final da Copa do Brasil.