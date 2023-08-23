Kleber Andrade larga na frente como opção para receber Flamengo x Athletico-PR

Flamenguistas que moram no ES podem ter a chance de ver o time de coração de perto mais uma vez Crédito: Fernando Madeira

O Kleber Andrade pode voltar a receber o Flamengo em breve. Com negociações já abertas, o clube rubro-negro espera mandar a partida contra o Athletico-PR, válida pela 23ª rodada do Brasileirão, no principal estádio do Espírito Santo, no dia 13 de setembro, uma quarta-feira, às 21h30.

Em nota oficial, A Sesport confirmou que já foi sondada sobre o estádio. “A Secretaria de Esportes e Lazer informa que foi consultada em relação à disponibilidade do dia 13 de setembro para a realização do jogo entre Flamengo e Athletico Paranaense no Estádio Kleber Andrade. Entretanto, não houve ainda a reserva da data ou pagamento da taxa de confirmação de aluguel do estádio”, informou em nota.

A praça esportiva de Cariacica voltou a ser uma opção para o Rubro-Negro após o anúncio que o Maracanã ficará fechado por tempo indeterminado a partir do próximo sábado (26), logo após o fim do jogo entre Flamengo e Internacional. Nesta terça-feira (22), o Complexo Maracanã informou que o estádio sofrerá uma parada técnica nos próximos dias para a recuperação do gramado, que está em péssimas condições após uma dura sequência de partidas.

Com isso, o Flamengo começou a se movimentar na procura de estádios para a partida. Antes do Kleber Andrade, o clube cogitou a Neo Química Arena, em São Paulo, e o Mané Garrincha, em Brasília, mas vários empecilhos apareceram nas tratativas.