Esquiva Falcão compra terreno em Vila Velha e vai construir academia de boxe

Esquiva Falcão comprou lote em Vila Velha e vai construir academia de boxe Crédito: Reprodução/Instagram

Um dos principais nomes da nobre arte no cenário nacional, Esquiva Falcão está prestes a realizar mais um sonho no esporte. O capixaba anunciou que comprou um terreno em Vila Velha e vai construir uma academia de boxe para treinar quando estiver no Brasil e para dar aulas aos jovens da comunidade.

"Eu comprei um lote em Vila Velha, onde vai ser construída a minha academia. A primeira academia do Esquiva Falcão no Brasil. Porque quando eu venho para o Brasil eu fico treinando em academia de parceiros. Por isso quero construir esse espaço. É um sonho! Ter uma academia de boxe onde eu posso treinar e também dar aula. Passar um pouco do que aprendi para os outros", pontuou.

O primeiro passo, a compra do lote, já foi dado. As construções ainda não começaram, mas a expectativa do pugilista capixaba é que a academia possa ser inaugurada ainda em dezembro deste ano, ou no máximo em janeiro de 2024. "Tenho fé que vai dar tudo certo. Nossa previsão de inauguração é no fim do ano ou no início do próximo ano. Até agora todo o recurso está saindo do meu bolso. Estou ralando para sair o mais rápido essa academia", comentou o boxeador que também está em busca de parceiros para essa empreitada.

Esquiva lembra do seu início complicado na modalidade, quando treinou com o pai até dando soco em uma bananeira. Entendendo o esporte como uma ferramenta de transformação social, o pugilista capixaba espera fazer diferença na vida dos mais jovens.

“Eu vim de comunidade, treinei com meu pai. O esporte salvou a minha vida, e eu vi que o esporte pode salvar muitas vidas. Então eu acredito que essa academia vai abrir muitas portas e vai dar uma opção para os jovens. Hoje nós temos poucas academias de boxe no Espírito Santo, então espero que minha academia possa ajudar muito, e que eu possa ensinar sobre a nobre arte”, recordou.

Esquiva Falcão quer seu próprio esparço para treinar e lecionar Crédito: Top Ranking/Divulgação

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