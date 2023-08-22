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Nobre Arte

Esquiva Falcão compra terreno em Vila Velha e vai construir academia de boxe

Pugilista capixaba vai usar espaço para treinar quando estiver no Brasil e para ensinar o esporte para jovens da comunidade. Objetivo é inaugurar a academia em dezembro deste ano ou janeiro de 2024

Públicado em 

22 ago 2023 às 14:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Esquiva Falcão comprou lote em Vila Velha e vai construir academia de boxe
Esquiva Falcão comprou lote em Vila Velha e vai construir academia de boxe Crédito: Reprodução/Instagram
Um dos principais nomes da nobre arte no cenário nacional, Esquiva Falcão está prestes a realizar mais um sonho no esporte. O capixaba anunciou que comprou um terreno em Vila Velha e vai construir uma academia de boxe para treinar quando estiver no Brasil e para dar aulas aos jovens da comunidade.
"Eu comprei um lote em Vila Velha, onde vai ser construída a minha academia. A primeira academia do Esquiva Falcão no Brasil. Porque quando eu venho para o Brasil eu fico treinando em academia de parceiros. Por isso quero construir esse espaço. É um sonho! Ter uma academia de boxe onde eu posso treinar e também dar aula. Passar um pouco do que aprendi para os outros", pontuou.
O primeiro passo, a compra do lote, já foi dado. As construções ainda não começaram, mas a expectativa do pugilista capixaba é que a academia possa ser inaugurada ainda em dezembro deste ano, ou no máximo em janeiro de 2024. "Tenho fé que vai dar tudo certo. Nossa previsão de inauguração é no fim do ano ou no início do próximo ano. Até agora todo o recurso está saindo do meu bolso. Estou ralando para sair o mais rápido essa academia", comentou o boxeador que também está em busca de parceiros para essa empreitada.
Esquiva lembra do seu início complicado na modalidade, quando treinou com o pai até dando soco em uma bananeira. Entendendo o esporte como uma ferramenta de transformação social, o pugilista capixaba espera fazer diferença na vida dos mais jovens.
“Eu vim de comunidade, treinei com meu pai. O esporte salvou a minha vida, e eu vi que o esporte pode salvar muitas vidas. Então eu acredito que essa academia vai abrir muitas portas e vai dar uma opção para os jovens. Hoje nós temos poucas academias de boxe no Espírito Santo, então espero que minha academia possa ajudar muito, e que eu possa ensinar sobre a nobre arte”, recordou.
Esquiva Falcão segue em ritmo forte para a luta que vale o cinturão mundial dos médios
Esquiva Falcão quer seu próprio esparço para treinar e lecionar Crédito: Top Ranking/Divulgação

Nos ringues

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e com um cartel recheado de vitórias no boxe profissional, Esquiva Falcão perdeu sua luta mais recente, quando disputou o cinturão mundial dos médios (até 72,6 kg) contra Vicenzo Gualtieri. Em combate que aconteceu em Dusseldorf, na Alemanha, país do adversário, o capixaba perdeu por pontos, com unanimidade dos juízes.
O staff de Esquiva contestou algumas decisões da arbitragem e relatou dificuldades que ele teve até mesmo para treinar no país da luta. Em meio aos protestos, Esquiva já retornou às suas atividades e agora espera por uma nova oportunidade de voltar ao ringue e retomar o caminho para o sonho de ser campeão mundial.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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