Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deixou escapar

Esquiva Falcão é derrotado e perde disputa do cinturão na Alemanha

Pugilista brasileiro tentou, mas não conseguiu evitar a derrota para o alemão Vicenzo Gualtieri, pela disputa do cinturão dos pesos-médios (até 72,6kg)

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 18:26

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

01 jul 2023 às 18:26
Esquiva Falcão lutando
Esquiva Falcão foi derrotado pelo alemão Vicenzo Gualtieri Crédito: Leandro Bernardes/PxImages/Folhapress
O capixaba Esquiva Falcão foi derrotado pelo alemão Vicenzo Gualtieri pela disputa do cinturão mundial dos pesos-médios (até 72,6kg) da Federação Internacional de Boxe (FIB). A luta aconteceu na tarde deste sábado (1), em Dusseldorf, na Alemanha, e marcou a primeira derrota do brasileiro no boxe profissional.
Antes da luta, Esquiva acumulava um cartel invejável, de 30 vitórias em 30 lutas, sendo 20 por nocaute. Além da grande trajetória na categoria profissional, o pugilista também marcou história no amador. Ele foi o primeiro lutador brasileiro a conquistar uma medalha olímpica (prata nas Olímpiadas de Londres 2012).

A luta

O brasileiro começou bem a disputa pelo cinturão, aplicando alguns golpes interessantes enquanto o adversário ficava na defensiva. No entanto, ao longo da luta as forças se equilibraram e o confronto ficou equilibrado. O alemão chegou a acertar alguns golpes que derrumbaram Esquiva, mas o capixaba se recuperou.
Nos rounds finais, Esquiva reclamou de golpes baixos vindos de Vicenzo, mas que foram ignorados pela arbitragem. Ao fim dos 12 assaltos, a arbitragem decretou a vitória do lutador da casa por pontos de forma unânime.

Veja Também

É hoje! Esquiva Falcão luta pelo cinturão mundial dos pesos-médios

Esquiva espera nocaute e quer tirar decisão do cinturão das mãos dos juízes

Esquiva Falcão supera falta de estrutura às vésperas de disputa do cinturão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Esportes alemanha Luta Esquiva Falcão Boxe
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados