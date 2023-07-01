Esquiva Falcão é derrotado e perde disputa do cinturão na Alemanha

Esquiva Falcão foi derrotado pelo alemão Vicenzo Gualtieri Crédito: Leandro Bernardes/PxImages/Folhapress

O capixaba Esquiva Falcão foi derrotado pelo alemão Vicenzo Gualtieri pela disputa do cinturão mundial dos pesos-médios (até 72,6kg) da Federação Internacional de Boxe (FIB). A luta aconteceu na tarde deste sábado (1), em Dusseldorf, na Alemanha, e marcou a primeira derrota do brasileiro no boxe profissional.

Antes da luta, Esquiva acumulava um cartel invejável, de 30 vitórias em 30 lutas, sendo 20 por nocaute. Além da grande trajetória na categoria profissional, o pugilista também marcou história no amador. Ele foi o primeiro lutador brasileiro a conquistar uma medalha olímpica (prata nas Olímpiadas de Londres 2012).

A luta

O brasileiro começou bem a disputa pelo cinturão, aplicando alguns golpes interessantes enquanto o adversário ficava na defensiva. No entanto, ao longo da luta as forças se equilibraram e o confronto ficou equilibrado. O alemão chegou a acertar alguns golpes que derrumbaram Esquiva, mas o capixaba se recuperou.