Esquiva espera nocaute e quer tirar decisão do cinturão das mãos dos juízes

Esquiva Falcão não quer depender dos juízes para vencer: "estou na casa do adversário" Crédito: Reprodução / Instagram

O lutador capixaba Esquiva Falcão está na Alemanha se preparando para uma luta importante. Ele vai disputar o cinturão mundial dos médios (até 72,6 kg) da Federação Internacional de Boxe (FIB), contra o alemão Vicenzo Gualtieri. A luta será no próximo sábado (1), na cidade de Wuppertal, localizada na região administrativa de Düsseldorf.

O pugilista atualmente lidera o ranking mundial, com 30 lutas e 30 vitórias, 20 delas por nocaute, além de ter no currículo uma medalha de prata nas Olimpíadas de Londres, em 2012, sendo o primeiro boxeador brasileiro a conquistar o feito. Esquiva está na Alemanha desde o dia 23, onde enfrentou dificuldades para treinar.

Expectativas para a luta

Confiante para a decisão, o medalhista olímpico tem uma estratégia ousada para vencer. “Minha expectativa é vitória por nocaute. Treinei muito pra essa luta e para não deixar essa decisão para os pontos. Até por que eu estou na casa do adversário, não quero deixar o resultado na mão dos árbitros”, analisa.

A avaliação do atleta tem base no seu impressionante cartel de 30 lutas invicto: “Eu tenho um poder de nocaute forte. Das minhas 30 lutas, 20 foram vitórias por nocaute. Então acredito que nessa luta a gente consiga trazer esse cinturão mais rápido. Minha expectativa é trazer a vitória antes do 6º assalto”, conta.

Além do bom desempenho, Esquiva tem outro lugar de onde tirar confiança para ir bem na luta: a família. Segundo ele, a esposa Suelen e seus três filhos são uma fonte extra de energia que o ajuda a ser um profissional melhor.

“Ficar longe da família é muito difícil. Muita saudade, mas eu sei que eu tô aqui, não por mim, mas sim por eles. O objetivo aqui é ganhar pra poder dar uma vida melhor pra eles, dar um estudo melhor e mais segurança. Isso me dá combustível para treinar mais e dar meu melhor”.