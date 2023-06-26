Após passagem na NBA, Didi Louzada está no radar do Flamengo

O capixaba Didi Louzada está próximo de acertar a sua volta ao basquete brasileiro. Segundo o jornalista Enéas Lima, do Garrafão Rubro-Negro, o jogador estaria próximo de fechar com o Flamengo para a disputa do NBB na próxima temporada.
Yago Mateus, ex-armador da equipe carioca e companheiro de Didi na Seleção Brasileira, retuitou a informação dada pelo jornalista com a mensagem “Oi mengao…oi minha dupla hahhahaha @Didi”
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a assessoria do jogador, que admitiu o interesse de alguns clubes brasileiros, mas negou que exista qualquer acordo com o Flamengo ou demais equipes.
Didi Louzada tem 23 anos e nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. No Brasil, atuou pela equipe do Franca, onde obteve destaque e chegou a ser draftado em 2019 pelo Atlanta Hawks, na 35ª posição. Acabou indo parar no New Orleans Pelicans por conta de uma troca feita entre as equipes, referente a essa escolha no draft.
O Ala passou por um período de adaptação no Sydney Kings, da Austrália. Em 2022, foi trocado para o Portland Trail Blazers, mas não chegou a atuar por lá. No mesmo ano, Didi assinou um contrato com o Cleveland Cavaliers e foi enviado para disputar a G-League pelo Cleveland Cherge, filiada dos Cavs na Liga de Desenvolvimento.