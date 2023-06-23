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Após sucesso em 2022

Vila Velha volta a receber o Campeonato Brasileiro Sub-17 de Basquete

Competição foi sediada na cidade no ano passado e foi considerada um sucesso. Álvares Cabral, Saldanha da Gama e o Cetaf vão representar o Espírito Santo no torneio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2023 às 18:54

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 18:54

Instituto Viva Vida
Cetaf ficou com a quarta colocação do campeonato em 2022 após duelo épico contra o Flamengo Crédito: Banestes/Divulgação
A partir deste sábado (24), a cidade de Vila Velha irá receber a Classificatória B do Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete Sub-17. Após o sucesso em 2022, Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e o Comitê Brasileiro de Clube (CBC) decidiram trazer a competição de volta ao Espírito Santo. Os jogos acontecem nos ginásios do Tartarugão e na sede do Cetaf.
Ao todo, 20 equipes de diversos estados como São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Pará, Pernambuco, além do Distrito Federal, vão participar do torneio que acontece até a próxima quinta-feira (29). Os representantes do Espírito Santo no campeonato são Álvares Cabral, Saldanha da Gama e o Cetaf, que é o anfitrião do evento.
O presidente da Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), Carlos Carvalho, fez questão de ressaltar a importância da presença desses eventos em solo capixaba. “É muito importante para nós e para o basquete do Espírito Santo a realização dessas competições aqui no nosso Estado. Recebemos, nos últimos três anos, uma quantidade significativa de torneios aqui, o que ajuda a difundir, ainda mais, o basquete entre os mais jovens e mostra como estamos preparados para eventos dessa magnitude”, frisou.

A competição

A Classificatória B do Campeonato Brasileiro Interclubes vai ser jogada da seguinte forma: cinco grupos, com quatro equipes cada, onde cada equipe joga contra os adversários do seu próprio grupo.
Pela fórmula de disputa, os times se enfrentam na primeira fase, com os campeões de cada chave, mais os três melhores segundos se classificando para as quartas de final. Daí em diante, a campanha da primeira fase é levada em conta pra definir os confrontos até a decisão (1x8, 2x7, 3x6, 4x5).
As duas equipes que chegarem a final garantem vaga na fase final do campeonato, que será jogado pelas 12 melhores equipes do país no segundo semestre. A Classificatória A foi vencida pelo Palmeiras, com o Tijuca ficando em segundo lugar. Os dois times já estão garantidos na fase final, que marcada para o mês de agosto, em Campinas.

Confira os grupos

  • Grupo A - CETAF- Instituto Viva Vida (ES), Mackenzie Esporte Clube (MG), Clube Do Remo (PA) e Sociedade Thalia (PR)
  • Grupo B - Esporte Clube Ginástico (MG), Pato Basquete (PR), Asbavi (RO) e Clube Esperia (SP).
  • Grupo C - Saldanha da Gama (ES), Clube Curitibano (PR), Botafogo (RJ) e Instituto Vitaliza/Nosso Clube (PE).
  • Grupo D - Álvares Cabral (ES), Ldpg (PR), Fluminense Football Club (RJ) e AADB (PE).
  • Grupo E - Flamengo (RJ), Mogi Basquete (SP), Paysandu (PA) E Apemov (DF).

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