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Capixaba Didi Louzada está na pré-lista para o Mundial de Basquete

Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou a lista de 25 nomes que podem representar a Seleção Brasileira na competição que acontece em agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2023 às 18:57

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 18:57

Capixaba Didi Louzada atuando com a Seleção Brasileira de Basquete
Capixaba Didi Louzada atuando com a Seleção Brasileira de Basquete Crédito: Reprodução / Instagram @didi
A pré-lista de 25 convocados da Seleção Brasileira de Basquete para a disputa da Copa do Mundo do Japão, Filipinas e Indonésia foi divulgada na tarde desta quarta-feira (21). O capixaba Didi Louzada, ala do Cleveland Chargers, está entre os pré-convocados. A competição começa no dia 25 de agosto, e desses 25 nomes, apenas 16 irão se apresentar nos treinos a partir de 27 de julho, em São Paulo.
Após o período de treinamentos, a Seleção tem compromisso entre os dias 14 a 17 de agosto em Melbourne, na Austrália, onde vai enfrentar Sudão do Sul, Venezuela e Austrália. Depois, nos dias 20 e 21 de agosto, pega a Itália e a Sérvia em Shenzhen, na China.
"É uma lista com diferentes gerações de atletas do basquete do Brasil, alguns mais experientes, outros que estão chegando e alguns que farão parte do futuro da Seleção. São 25 nomes que têm total condição de representar o Brasil, e ser competitivo em uma Copa do Mundo. Faremos a melhor preparação possível, para chegarmos nas nossas melhores condições", disse Gustavo De Conti, técnico do Brasil.
Após os cinco amistosos, o Brasil desembarca em Jacarta no dia 23 de agosto e faz sua estreia no Mundial no dia 26, diante do Irã, às 6h45. Completam o Grupo G, a Espanha e a Costa do Marfim. A Copa do Mundo terá transmissão da ESPN no Brasil.
"Procuramos proporcionar à nossa Seleção a melhor preparação possível, com sempre fizemos. Teremos amistosos fortes no exterior e uma preparação de qualidade no Brasil também. Estamos confiantes em fazer uma boa presença na Copa do Mundo com uma direção muito ajustada com o Diego Jeleilate, e a confiança em toda a nossa comissão técnica", citou Guy Peixoto Jr, presidente da CBB.

Pré-lista de convocados 

  • Marcelo Huertas - Tenerife-ESP
  • Yago Matheus - Ulm-ALE
  • Caio Pacheco - Capitanes-MEX
  • Elio Corazza Neto - São Paulo
  • Alexey Borges - Minas
  • Raul Neto - Cleveland Cavaliers-EUA
  • George de Paula - Franca
  • Vitor Benite - Gran Canaria-ESP
  • Guilherme Deodato - Flamengo
  • Didi Louzada - Cleveland Chargers-EUA
  • Reynan Camilo - Franca
  • Guilherme Santos - Santa Cruz Warriors-EUA
  • Leonardo Meindl - U-Banca-ROM
  • Rafael Munford - Pinheiros
  • Samis Calderón - NBA Academy-MEX
  • Gabriel Jaú - Flamengo
  • Renan Lenz - Minas
  • Lucas Dias - Franca
  • Bruno Caboclo - Ulm-ALE
  • Márcio Santos - Franca
  • Lucas Mariano - Franca
  • Felipe dos Anjos - Andorra-ESP
  • Rafael Hettsheimeir - Flamengo
  • Tim Soares - Guaynabo-PUR
  • Cristiano Felício - Granada-ESP

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