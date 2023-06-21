Capixaba Didi Louzada está na pré-lista para o Mundial de Basquete

Capixaba Didi Louzada atuando com a Seleção Brasileira de Basquete Crédito: Reprodução / Instagram @didi

A pré-lista de 25 convocados da Seleção Brasileira de Basquete para a disputa da Copa do Mundo do Japão, Filipinas e Indonésia foi divulgada na tarde desta quarta-feira (21). O capixaba Didi Louzada, ala do Cleveland Chargers, está entre os pré-convocados. A competição começa no dia 25 de agosto, e desses 25 nomes, apenas 16 irão se apresentar nos treinos a partir de 27 de julho, em São Paulo.

Após o período de treinamentos, a Seleção tem compromisso entre os dias 14 a 17 de agosto em Melbourne, na Austrália, onde vai enfrentar Sudão do Sul, Venezuela e Austrália. Depois, nos dias 20 e 21 de agosto, pega a Itália e a Sérvia em Shenzhen, na China.

"É uma lista com diferentes gerações de atletas do basquete do Brasil, alguns mais experientes, outros que estão chegando e alguns que farão parte do futuro da Seleção. São 25 nomes que têm total condição de representar o Brasil, e ser competitivo em uma Copa do Mundo. Faremos a melhor preparação possível, para chegarmos nas nossas melhores condições", disse Gustavo De Conti, técnico do Brasil.

Após os cinco amistosos, o Brasil desembarca em Jacarta no dia 23 de agosto e faz sua estreia no Mundial no dia 26, diante do Irã, às 6h45. Completam o Grupo G, a Espanha e a Costa do Marfim. A Copa do Mundo terá transmissão da ESPN no Brasil.

"Procuramos proporcionar à nossa Seleção a melhor preparação possível, com sempre fizemos. Teremos amistosos fortes no exterior e uma preparação de qualidade no Brasil também. Estamos confiantes em fazer uma boa presença na Copa do Mundo com uma direção muito ajustada com o Diego Jeleilate, e a confiança em toda a nossa comissão técnica", citou Guy Peixoto Jr, presidente da CBB.

Pré-lista de convocados