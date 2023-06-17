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Invencibilidade de 56 lutas

Capixaba Laécio Nunes derrota campeão europeu de kickboxing

Na Itália, o capixaba venceu Damiano Pace, campeão italiano por dez anos consecutivos, garantindo mais um trunfo para sua carreira
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

17 jun 2023 às 18:24

Publicado em 17 de Junho de 2023 às 18:24

Capixaba Laécio Nunes (calça preta) derrotou o italiano Damiano Pace, em Roma, na Itália
Capixaba Laécio Nunes (calça preta) derrotou o italiano Damiano Pace, em Roma, na Itália Crédito: Arquivo Pessoal
Ídolo do kickboxing do Espírito Santo, Laécio Nunes foi à Itália para disputar o The Best of The Best, considerado o maior evento da modalidade disputado no continente europeu. Lá, ele encarou Damiano Pace, atual campeão europeu e campeão italiano por dez anos consecutivos na modalidade.
Acostumado a lidar com adversários de alto nível, o capixaba não se intimidou e garantiu mais uma vitória, reafirmando sua invencibilidade no esporte: são 56 lutas, sendo 18 nocautes, 8 nocautes consecutivos, 5 nocautes no primeiro round, 5 empates e 20 vitórias por pontos. A disputa ocorreu na comuna de Civitavecchia, em Roma.
"A luta na Itália foi excelente. Damiano é um adversário muito técnico e isso valorizou ainda mais a conquista. Eu treino para isso, e consegui desenvolver tudo aquilo que treinei antes desse embate"
Laécio Nunes - Lutador de kickboxing
"Meu desempenho foi como eu esperava. Queria fazer o meu jogo e inibir o adversário, como treinei com meu grã-mestre Nilson Ferreira. Ganhei a luta no segundo round com nocaute técnico, especificamente usando o chute lateral faca do pé (side kick)", continuou Laécio.
Além da vitória, o capixaba também foi homenageado pelo presidente da International Kick Thai Boxing Association (IKTA), Massimo Brizzi, que o condecorou como o atleta mais vitorioso da última década.
"Me sinto honrado e grato pelas pessoas que estão juntas comigo nesse caminho, principalmente a minha esposa Elisabete, meu mestre Nilson e também o presidente Massimo. E vou seguir com o lema: treinar sempre, desistir jamais e buscar o progresso, porque enquanto estiver progredindo será mais que perfeito", diz o atleta.
Agora Laécio se prepara para ir até Las Vegas, nos Estados Unidos, onde fará uma participação em um evento no Hall da Fama.

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