Seletiva do Estadual de Beach Soccer agita as areias do ES

Estadual de Beach Soccer agita as areias ao redor do Estado Crédito: Laila Pecorari

A Federação Capixaba de Beach Soccer (Fecabes) divulgou a tabela da Etapa Grande Vitória e Repescagem do 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções e do Metropolitano de Base, para as categorias sub-15 e sub-20. Ao todo, serão 27 jogos, nos próximos dois finais de semana.

Etapa Grande Vitória

Com intuito de definir os últimos classificados para o Estadual, a ser realizado em julho e agosto, na Praia da Costa, em Vila Velha , as seleções municipais medem força em busca das vagas destinadas à Grande Vitória

Serra, Viana e Vitória , no masculino, buscam uma vaga, que vai ser definida em um grupo único. O primeiro colocado garante a vaga na Etapa Final.

Enquanto no feminino, Colatina São Domingos e Serra estarão em quadra para decidirem duas vagas. Também em grupo único em que todas se enfrentam, as duas primeiras colocadas estarão classificadas para a fase seguinte.

Repescagem

Região Norte e Região Sul ainda podem ganhar a última vaga masculina. A repescagem deu mais uma chance aos segundos e terceiros das Etapas Regionais Norte e Sul, realizadas em Aracruz Rio Novo do Sul , respectivamente. Aracruz contra Itapemirim e Alfredo Chaves contra Linhares fazem as semifinais. Os vencedores fazem a final para definir o único classificado.

Já estão classificadas para o 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções de Beach Soccer, as seleções de Vila Velha, Colatina, Anchieta, Cariacica, Piúma e São Domingos do Norte, no masculino. Pelo feminino, as classificadas são Linhares, Vitória, Anchieta, Domingos Martins, Afonso Cláudio e Aracruz.

Campeonato Metropolitano de Base

O Campeonato Metropolitano de Base vai ocorrer concomitantemente ao Estadual Banestes, no mesmo local. A Fecabes já realizou esta competição, em maio, com as equipes sub-9, sub-11, sub-13 e sub-17. Desta vez, as categorias sub-15 e sub-20 estarão em quadra para definir os campeões de cada naipe.

Pelo sub-15, oito equipes foram divididas em dois grupos, com o primeiro de cada chave se classificando para a final, marcada para domingo, dia 25 de junho. Confira as equipes: União Jucu/CEF, CTT, Ceal e Garotos da Bola, no Grupo A, Guerreiros da Gurigica, São Pedro, Rio Novo BS e Craques da Praia, pelo Grupo B.

Já no sub-20 masculino, nove clubes se dividiram em três chaves, sendo eles: Futuros Craques, Esquina, Santa Cruz, na Chave A. No Grupo B, Rio Novo BS, Garotos da Bola e Craques da Praia. Pela chave C, SEG, Guerreiros da Gurigica e União Jucu/CEF. Nesta categoria, os primeiros de cada grupo e o melhor segundo avançam para as semifinais do Campeonato Metropolitano de Base.