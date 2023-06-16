Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 17 e 18/06

Sábado (17)
- Circuito Brasileiro de Bodyboard
Local: Praia de Itaparica, Vila Velha
Horário: a partir de 8h
Entrada franca
- Circuito Brasileiro de Longboard
Local: Pontal do Ipiranga, Linhares
Horário: a partir de 8h
Entrada franca
- Circuito Capixaba de Skate Street
Local: Pista de Skate de Linha Verde, Linhares
Horário: 9h
Entrada franca
O evento promete ser um verdadeiro festival de manobras, energia contagiante e muita adrenalina. Com competições em diferentes categorias, tanto femininas quanto masculinas, do mirim ao master, os melhores skatistas do Espírito Santo se reunirão para demonstrar sua habilidade e paixão pelo skate.
- Copa Espírito Santo - 7ª rodada
Pinheiros x Serra
Local: João Soares de Moura Filho
Horário: 15h
Ingressos: R$ 10
- Brasileirão Série D - 9ª rodada
Resende (RJ) x Real Noroeste
Local: Trabalhador, Resende
Horário: 15h
Transmissão: F.SportsTV
Vitória x Portuguesa (RJ)
Local: Salvador Costa, Vitória
Horário: 16h
Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)
Transmissão: F.SportsTV
Domingo (18)
- 12ª Corrida do Imigrante - 5km e 10km
Local: Santa Teresa
Largada: Parque de Exposições Frei Estevão Eugênio Corteletti
Horário: 7h30
- Corrida do Café Conilon - 6km e 12km
Local: Muqui
Largada: Praça Central de Muqui
Horário: 7h30
- Copa Capixaba de Mountain Bike
Local: Pedro Canário
Largada:
Horário: 8h25
- Copa Espírito Santo - 7ª rodada
Porto Vitória x São Mateus
Local: Kleber Andrade, Cariacica
Horário: 15h
Ingressos: R$ 10
Capixaba x Rio Branco
Local: Gil Bernardes, Vila Velha
Horário: 15h
Ingressos: (sem informações)
Nova Venécia x Rio Branco VNI
Local: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
Horário: 15h
Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)