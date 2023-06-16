  Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 17 e 18/06
Esporte Capixaba

Agenda Esportiva; confira as principais competições do ES entre 17 e 18/06

Disputas no futebol capixaba, circuitos de surfe e skate são os destaques; fique por dentro dos detalhes!

Públicado em 

16 jun 2023 às 10:52
João Barbosa

Colunista

João Barbosa

Sábado (17)

  • Circuito Brasileiro de Bodyboard 
    Local:     Praia de Itaparica, Vila Velha
    Horário: a partir de 8h
    Entrada franca

  • Circuito Brasileiro de Longboard
    Local: Pontal do Ipiranga, Linhares
    Horário: a partir de 8h
    Entrada franca
  • Circuito Capixaba de Skate Street
    Local: Pista de Skate de Linha Verde, Linhares
    Horário: 9h
    Entrada franca
    O evento promete ser um verdadeiro festival de manobras, energia contagiante e muita adrenalina. Com competições em diferentes categorias, tanto femininas quanto masculinas, do mirim ao master, os melhores skatistas do Espírito Santo se reunirão para demonstrar sua habilidade e paixão pelo skate.
  • Copa Espírito Santo - 7ª rodada

    Pinheiros x Serra
    Local: João Soares de Moura Filho
    Horário: 15h
    Ingressos: R$ 10

  • Brasileirão Série D - 9ª rodada

    Resende (RJ) x Real Noroeste
    Local:     Trabalhador, Resende
    Horário: 15h
    Transmissão: F.SportsTV

    Vitória x Portuguesa (RJ)
    Local: Salvador Costa, Vitória
    Horário: 16h
    Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)
    Transmissão: F.SportsTV

Domingo (18)

  • 12ª Corrida do Imigrante - 5km e 10km
    Local:     Santa Teresa
    Largada: Parque de Exposições Frei Estevão Eugênio Corteletti
    Horário: 7h30

  • Corrida do Café Conilon - 6km e 12km
    Local: Muqui
    Largada: Praça Central de Muqui
    Horário: 7h30

  • Copa Capixaba de Mountain Bike
    Local:     Pedro Canário
    Largada: 
    Horário: 8h25

  • Copa Espírito Santo - 7ª rodada

    Porto Vitória x São Mateus 
    Local: Kleber Andrade, Cariacica
    Horário: 15h
    Ingressos: R$ 10

    Capixaba x Rio Branco
    Local: Gil Bernardes, Vila Velha
    Horário: 15h
    Ingressos: (sem informações)

    Nova Venécia x Rio Branco VNI
    Local: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
    Horário: 15h
    Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

