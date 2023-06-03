Praia lotada e provas acirradas marcam o Estadual de Canoa Havaiana em Guarapari

Segunda etapa do Estadual de canoa havaiana em Guarapari Crédito: João Barbosa

A manhã deste sábado (3) em Guarapari começou ainda mais agitada com a realização da Segunda Etapa do Campeonato Estadual de VA'A (Canoa Havaiana), promovido pela Federação de VA'A do Espírito Santo (FEVAAES), na Praia do Morro.

Mais de 475 atletas se inscreveram para a disputa e fizeram uma verdadeira festa em uma das praias mais visitadas do ES, que contou com percursos de 5, 7, 12 e 14 quilômetros.

Com largada às 7h20, o Estadual começou com a disputa do percurso de 12 km, para os participantes das categorias V1/V1R/V2R e Open/Master 40+ e 50+.

Entre os homens, Pedro Weichert conquistou o lugar mais alto do pódio na disputa individual e frisou a importância da prova para sua carreira e para a prática de canoagem em outros locais do Espírito Santo.

"Estou muito feliz com a conquista e fico feliz de ver o esporte se desenvolvendo cada vez mais ao redor do Estado, isso fomenta muito a nossa prática e ainda traz mais adeptos para o nosso esporte", disse Pedro logo após a vitória.

Pedro Weichert conquistou o lugar mais alto do pódio na disputa individual Crédito: João Barbosa

O público marcou presença e lotou as areias da Praia do Morro, surpreendendo atletas e organizadores, que ficaram contentes com o apoio.

"Gostaria de parabenizar a organização, a FEVAAES, e à Prefeitura de Guarapari por apoiar. É sempre importante ter movimentos como o ocorrido aqui hoje, porque mostra que o esporte é vida e luz para todo mundo", completou Pedro, que agora volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro de VA'A, realizado em Niterói, no Rio de Janeiro, onde defenderá o título conquistado na última temporada na categoria OC6.

Fomento ao esporte, turismo e economia

Com o formato de disputa promovido pela FEVAAES, o Campeonato Estadual passa por pelo menos três cidades ao longo da temporada, o que fomenta não só o esporte, mas também o turismo e a economia dos municípios capixabas.

"O VA'A tem crescido muito e é bom ver como as pessoas têm apoiado. Isso é gratificante de várias formas, além da visibilidade que dá ao nosso esporte. Fico muito grato de ver esse movimento aqui em Guarapari, a nossa casa, vamos curtir bastante o momento", disse Antônio Santos, atleta da equipe Amigos da Canoa, formada em Guarapari e campeã da categoria V6 Estreante no percurso de 7 km.

Bernard Grazziotti, um dos organizadores do evento, apontou a qualidade dos atletas e agradeceu a receptividade do público para a competição estadual.

"É muito bacana ver isso aqui em Guarapari, que é um local muito bonito e que recebeu muito bem um evento grande, que ocupa quase a metade da Praia do Morro, então não temos o que reclamar. Só temos a agradecer pelo suporte fundamental dos apoiadores, sejam eles da iniciativa pública ou privada, pois é assim que conseguimos entregar um evento seguro, confortável e de qualidade para todos", pontuou Bernardo.

Estadual de Canoa Havaiana em Guarapari, na Praia do Morro

A disputa realizada em Guarapari contou com o apoio da Rede Gazeta, por meio de ações da Rádio Litoral e mídia oficial da TV Gazeta. Para Jeferson Cabral, presidente da FEVAAES, o suporte promovido pela Rede e por outras empresas que apoiaram o evento são de suma importância para a difusão do esporte no Espírito Santo.