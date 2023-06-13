Ironcruz Endurance Triathlon atrai elite do esporte para Aracruz

Competição reúne atletas de todo o Brasil em Aracruz Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Aracruz entrou, definitivamente, para o mapa das principais competições de triatlo do Brasil . E o grande responsável pelo feito é o Ironcruz Portocel Endurance Triathlon, prova realizada em Barra do Sahy, balneário do município. Essa é uma das poucas competições que vale pontos para o ranking mundial da modalidade – o PTO World Ranking, organização que reúne triatletas profissionais. Outro destaque é a premiação: a prova oferece R$ 65 mil em prêmios, a segunda maior da modalidade no país, menor apenas que a do Ironman Brasil.

A 3ª edição do Ironcruz Portocel vai reunir 220 competidores de várias partes do país e até do exterior, entre os quais mais de 20 atletas da elite feminina e masculina que estão de olho na pontuação para o ranking mundial. O Ironcruz Portocel conta com um circuito de 1.700 m de natação em mar aberto, 60 km de bike (sem vácuo) e 15 km de corrida.

Neste ano, a competição traz novidades: o Ironcruz Fast, circuito com distâncias menores (850 m de natação em mar aberto, 35 km de bike e 6 km de corrida), para quem ainda não se aventura em longas distâncias. E tem ainda o Ironcruz Kids, com provas para as crianças de 4 a 13 anos, que terá 30 participantes.

Entre a elite do triatlo masculino que participa da competição estão: Danilo Pimentel, campeão da 2ª edição do Ironcruz Portocel em 2022; Santiago Ascenço, que conquistou o 2º lugar; além de Reinaldo Colucci, Igor Amorelli, Luis Ohde e o chileno Nico Saez.

Representando as mulheres da elite do esporte estão: Bruna Stolf, campeã do Ironcruz Portocel 2022; Pietra Picolo, que conquistou a 2ª colocação; e Luma Guillen, atleta que ficou com a 3ª posição no Ironcruz Portocel 2022. A competição ainda terá a capixaba Pamella Oliveira, atleta olímpica e prata da casa, Mary Ortega, Mariana Andrade, Georgia Zattar, Gisele Bertucci, Fernanda Penkal e Lilian Vidal.

Além de patrocinar a realização do evento, o Portocel, por meio da sua área de sustentabilidade, promoverá atividades de educação ambiental, incluindo sensibilização e consumo consciente envolvendo voluntários da empresa focados em multiplicar boas práticas de cuidados com o meio ambiente. A equipe do terminal promoverá, ainda, atividades de lazer e esporte com o público infantil, iniciativa que conta com o apoio do projeto Jovens em Ação e Ecoagentes Ambientais.