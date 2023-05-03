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Esquiva Falcão luta pelo título mundial dos médios em julho, na Alemanha

Adversário do boxeador capixaba será o alemão Vincenzo Gualtieri, que é o terceiro do ranking na categoria peso médio, invicto com 21 vitórias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2023 às 10:03

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 10:03

Esquiva Falcão teve sequência de treinos nos Estados Unidos e no Brasil
Esquiva Falcão teve sequência de treinos nos Estados Unidos e no Brasil Crédito: Vitor Patrício
A disputa pelo cinturão mundial na categoria dos pesos-médios (até 72,6 kg) foi confirmada para o dia 1º de julho, em Düsseldorf na Alemanha. O adversário do boxeador capixaba Esquiva Falcão será o alemão Vincenzo Gualtieri. Atualmente, ele é o terceiro do ranking na categoria peso médio, invicto com 21 vitórias.
O pugilista brasileiro, que lidera o ranking mundial da Federação Internacional de Boxe (FIB), também está invicto com 30 vitorias, 20 por nocaute, e não se intimida com a luta fora de casa.
"Eu estou muito confiante. Nenhuma luta é fácil, mas eu estou me preparando muito, e toda a equipe também está confiante. Em toda minha carreira, sempre lutei fora. Já enfrentei e derrotei muitos adversários que lutavam em casa, com apoio da torcida. Isso nunca me abalou. Tenho certeza que vou trazer o cinturão," afirma Esquiva.
Após a confirmação da luta decisiva, o atleta brasileiro deve retornar aos Estados Unidos já na próxima semana, onde irá voltar a treinar na Academia Robert Garcia, em Los Angeles, com sua equipe.

Rotina de treinos

Esquiva falcão estava treinando em Vitória e afirma que sua rotina de treinos irá se intensificar ainda mais. "Com o retorno agora para os Estados Unidos, os treinos serão ainda mais puxados. São treinos de 2 horas cada, 3 vezes por dia. De manhã, de tarde e de noite. Os treinos variam de musculação, treinos técnicos e corrida", afirma o boxeador.
Antes da confirmação da luta, seus treinos estavam sendo realizados em praias e na academia Hangar, localizada na Praia do Canto em Vitória, onde ele treinava com seu irmão, Luciano Falcão. “Mesmo voltando para Vitória para acompanhar o nascimento da minha filha, não parei de treinar”, disse Esquiva.

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