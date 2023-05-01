'Escola Guga' chega em Vitória com aulas de tênis e beach tennis

Escola Guga chega ao Espírito Santo com aulas de tênis e beach tennis Crédito: Escola Guga/Divulgação

Vitória vai receber uma unidade da Escola Guga, um projeto do ex-tenista brasileiro Gustavo Kuerten que já oferta aulas de tênis e beach tennis para mais de 6 mil alunos em todas as regiões do país. Para marcar a vinda da escola para o Espírito Santo, será realizada uma aula inaugural de beach tennis no sábado (6), de 8h às 11h, no Clube Álvares Cabral, local que irá abrigar a escola.

As obras ainda não foram concluídas. A ideia é ter uma estrutura escolar, com vestiários, secretarias e quadras. A previsão é que a escola seja finalizada em meados de julho ou no início de agosto, quando enfim será inaugurada.

O projeto visa incentivar a prática do esporte e fazer com que cada vez mais pessoas se interessem pelo tênis. Guga foi um grande esportista e agora busca desenvolver novos talentos. Segundo a gestora da unidade, Luciana Camargo, a meta é conseguir colocar 10 brasileiros entre os 100 melhores jogadores do mundo. “Nosso objetivo não é buscar um novo Guga, mas sim fomentar a prática do tênis e ofertar uma metodologia especializada para cada idade”, afirmou.

Sobre a Escola Guga

A Escola Guga foi criada pelo tenista brasileiro Gustavo Kuerten há 13 anos. Começou com uma escolinha somente para crianças, mas que foi sendo ampliada devido ao interesse do público. As aulas possuem uma metodologia específica para cada idade, com as crianças recebendo um ensino mais lúdico e os adultos focando no alto rendimento.

Luciana Camargo contou que a negociação para trazer uma unidade para o Espírito Santo já existe há algum tempo. “Estamos tentando trazer a Escola Guga para o Estado há 4 anos. Já existiam unidades em todos os estados do sudeste, só faltava o Espírito Santo”.

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