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Competição 100% feminina

Wahine Bodyboarding Pro já conhece as grandes campeãs de 2023

Semana marcada por muito sol, boas ondas e disputas acirradas garantiu um espetáculo para a competição realizada na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 15:09

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

27 abr 2023 às 15:09
Sari Ohhara, do Japão, foi a grande campeã da categoria Pro
Sari Ohhara, do Japão, foi a grande campeã da categoria Pro Crédito: Divulgação / Wahine Bodyboarding Pro
Após uma semana intensa de competições, o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, realizado na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra, já conhece suas campeãs.
Entre as atletas que disputavam na categoria Pro, a final ficou entre duas japonesas: Namika Yamashita encarou Sari Ohhara, que colocou toda a sua experiência em jogo para garantir o ouro na competição.
"Só tenho a agradecer por todos que me ajudaram até aqui. É incrível surfar aqui em Jacaraípe. Obrigada Neymara, obrigada Luna, não tenho palavras para agradecer todo o suporte", disse Sari ao fim da prova. Além do troféu, Sari garantiu a premiação de 5 mil dólares, equivalente a R$ 20 mil.
Na categoria Pro Junior, que reúne as atletas mais jovens, a havaiana Aayara Tabalno foi a grande campeã após superar Luna Hardman na decisão.
Ao fim do duelo, Aayara afirmou que foi um prazer surfar no mar capixaba. "Para essa competição eu foquei em buscar o melhor e dar o melhor de mim. Vim focada e agora saio muito feliz com esse resultado", disse a jovem de 17 anos.
Aayara Trabalno, do Havaí, foi a grande campeã da categoria Pro Junior
Aayara Trabalno, do Havaí, foi a grande campeã da categoria Pro Junior Crédito: João Barbosa
Na categoria Master, que reúne as competidoras mais experientes do bodyboard, a final foi em um duelo acirrado entre a portuguesa Catarina Sousa e a brasileira Mariana Nogueira. Após uma bateria eletrizante, o título ficou com o Brasil. Onda a onda, Mariana protagonizou um verdadeiro espetáculo no mar da Praia do Solemar, e não deixou chances para a colega de Portugal.
Com o título, Mariana foi coroada como a campeã mundial da categoria Master, já que o módulo é disputado em etapa única no circuito feminino, além de faturar três mil dólares (R$ 10 mil) com a premiação. Já na categoria PCD, Carla Cunha, pernambucana e estreante na competição, faturou o lugar mais alto do pódio.

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