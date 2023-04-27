Wahine Bodyboarding Pro já conhece as grandes campeãs de 2023

Sari Ohhara, do Japão, foi a grande campeã da categoria Pro Crédito: Divulgação / Wahine Bodyboarding Pro

Após uma semana intensa de competições, o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, realizado na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra , já conhece suas campeãs.

Entre as atletas que disputavam na categoria Pro, a final ficou entre duas japonesas: Namika Yamashita encarou Sari Ohhara, que colocou toda a sua experiência em jogo para garantir o ouro na competição.

"Só tenho a agradecer por todos que me ajudaram até aqui. É incrível surfar aqui em Jacaraípe. Obrigada Neymara, obrigada Luna, não tenho palavras para agradecer todo o suporte", disse Sari ao fim da prova. Além do troféu, Sari garantiu a premiação de 5 mil dólares, equivalente a R$ 20 mil.

Na categoria Pro Junior, que reúne as atletas mais jovens, a havaiana Aayara Tabalno foi a grande campeã após superar Luna Hardman na decisão.

Ao fim do duelo, Aayara afirmou que foi um prazer surfar no mar capixaba. "Para essa competição eu foquei em buscar o melhor e dar o melhor de mim. Vim focada e agora saio muito feliz com esse resultado", disse a jovem de 17 anos.

Aayara Trabalno, do Havaí, foi a grande campeã da categoria Pro Junior Crédito: João Barbosa

Na categoria Master, que reúne as competidoras mais experientes do bodyboard, a final foi em um duelo acirrado entre a portuguesa Catarina Sousa e a brasileira Mariana Nogueira. Após uma bateria eletrizante, o título ficou com o Brasil. Onda a onda, Mariana protagonizou um verdadeiro espetáculo no mar da Praia do Solemar, e não deixou chances para a colega de Portugal.