Vila Velha recebe etapa do circuito internacional de beach tennis em maio

A prática de beach tennis ganhou as areias das praias capixabas Crédito: Vitor Jubini

O mês de maio já inicia com muito agito nas areias da Praia da Costa, em Vila Velha . Dos dias 3 a 7 de maio acontecerá o ArcelorMittal Open Beach Tennis, que será uma etapa do circuito internacional de beach tennis. A etapa somará pontos para atletas que disputam o ranking mundial, ranking brasileiro e ranking estadual.

O evento será totalmente aberto ao público e a bateria de jogos começas às 8h, com previsão de término às 18h. A Praia da Costa foi escolhida mais uma vez para sediar um evento desse porte, por conta da acessibilidade do local, de sua larga faixa de areia que permite instalação de várias quadras e pelo fato de ser palco de vários eventos dessa e de diversas modalidades esportivas.

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Atletas de vários lugares do Brasil e mundo estarão na disputa em busca do pódio e de pontuação para os rankings mundial, brasileiro e estadual. O evento terá uma premiação de cerca de 15 mil dólares (pouco mais de R$ 75 mil), para a categoria PRO, e outras premiações como troféus, medalhas e brindes para as categorias amadoras.

Serão cinco dias de jogos, com 25 quadras montadas e iluminadas. Durante o evento, os atletas poderão desfrutar da estrutura de conveniência e lojas com acessórios e roupas de beach tennis. O kit-atleta será composto por uma camisa oficial do evento, que será distribuído para os 400 primeiros inscritos e R$ 10 mil em vouchers para os 200 primeiros atletas inscritos no torneio para serem utilizados durante o evento.

Além do torneio, serão ofertadas clínicas sobre o esporte para as crianças carentes da região, que contará com uma visita do projeto social apoiado pela Prefeitura de Vila Velha que incentiva as comunidades vizinhas a praticarem o Beach Tennis.

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