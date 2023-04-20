Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Esporte

Vila Velha recebe etapa do circuito internacional de beach tennis em maio

Evento aberto ao público acontece entre os dias 3 a 7 do próximo mês e será realizado nas areias da Praia da Costa

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2023 às 19:47
Campeonato estadual de beach tênis disputado na Praia da Costa
A prática de beach tennis ganhou as areias das praias capixabas  Crédito: Vitor Jubini
O mês de maio já inicia com muito agito nas areias da Praia da Costa, em Vila Velha. Dos dias 3 a 7 de maio acontecerá o ArcelorMittal Open Beach Tennis, que será uma etapa do circuito internacional de beach tennis. A etapa somará pontos para atletas que disputam o ranking mundial, ranking brasileiro e ranking estadual.
O evento será totalmente aberto ao público e a bateria de jogos começas às 8h, com previsão de término às 18h. A Praia da Costa foi escolhida mais uma vez para sediar um evento desse porte, por conta da acessibilidade do local, de sua larga faixa de areia que permite instalação de várias quadras e pelo fato de ser palco de vários eventos dessa e de diversas modalidades esportivas.
Vila Velha recebe etapa do circuito internacional de beach tennis em maio
Atletas de vários lugares do Brasil e mundo estarão na disputa em busca do pódio e de pontuação para os rankings mundial, brasileiro e estadual. O evento terá uma premiação de cerca de 15 mil dólares (pouco mais de R$ 75  mil), para a categoria PRO, e outras premiações como troféus, medalhas e brindes para as categorias amadoras.
Serão cinco dias de jogos, com 25 quadras montadas e iluminadas. Durante o evento, os atletas poderão desfrutar da estrutura de conveniência e lojas com acessórios e roupas de beach tennis. O kit-atleta será composto por uma camisa oficial do evento, que será distribuído para os 400 primeiros inscritos e R$ 10 mil em vouchers para os 200 primeiros atletas inscritos no torneio para serem utilizados durante o evento.
Além do torneio, serão ofertadas clínicas sobre o esporte para as crianças carentes da região, que contará com uma visita do projeto social apoiado pela Prefeitura de Vila Velha que incentiva as comunidades vizinhas a praticarem o Beach Tennis.

Serviço

ArcelorMittal Open Beach Tennis
  • Local: Praia da Costa, Vila Velha.
  • Dias: 3 a 7 de maio.
  • Horários: 8h às 18h.
  • Ingressos: aberto ao público.

Veja Também

Mundial de Bodyboard começa neste fim de semana na Serra com R$ 175 mil em premiações

Piloto capixaba Hugo Cibien estreia na Stock Series neste fim de semana

Karol Rosa busca 6ª vitória no UFC e promete: “vou ser a próxima desafiante ao título”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia da Costa Vila Velha ArcelorMittal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados