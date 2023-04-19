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Em Interlagos

Piloto capixaba Hugo Cibien estreia na Stock Series neste fim de semana

A partir desta sexta-feira (21), Cibien inicia desafio na categoria de acesso para a Stock Car Pro Series, principal competição do automobilismo brasileiro

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2023 às 16:26
O piloto capixaba Hugo Cibien vai estrear na Stock Series
O piloto capixaba Hugo Cibien vai estrear na Stock Series 2023 em Interlagos Crédito: RF Assessoria/Divulgação
O capixaba Hugo Cibien vai estrear na Stock Series no próximo final de semana. O piloto vai correr pela equipe W2 Racing na tradicional competição, que tem sua primeira etapa em Interlagos, São Paulo, a partir do dia 21, sexta-feira.
A categoria terá um novo formato esse ano. Serão 18 provas na temporada, e além das mudanças já anunciadas, a Stock Series terá um treino livre exclusivo para pilotos estreantes em 2023, outras duas sessões que contarão com a participação de todos, além da classificação e as três corridas de cada fim de semana, uma no sábado e duas no domingo.
Em relação à equipe, Cibien destacou a história vitoriosa da W2 Racing ProGP, pentacampeã da Stock Series por equipes e tetracampeã da categoria por pilotos. “O contato com a W2 ProGP tem sido excelente. Temos uma sintonia muito boa, a equipe é bem desenvolvida tecnicamente, foram campeões no ano passado, então não poderia estar em melhor lugar para começar minha trajetória na Stock Series”, afirmou.
Os companheiros de equipe serão os jovens, Hugo Mathias de Valle, Enzo Bedani e Zezinho Muggiati, todos na casa dos 20 anos ou menos. Para Hugo a idade não é um problema. Ao contrário, ele se espelha em Rubens Barrichello, que aos 50 anos tornou-se o campeão da Stock Car, no ano passado, para desafiar os jovens no grid da Series.
“Devo ser o veterano do grid, entrei numa pista de corrida pela primeira vez na década de 90, mas a idade é um detalhe. O campeão atual da StockCar é o Rubens Barrichello, um monstro, e outros tantos veteranos mais velhos com grande destaque na categoria. A minha ideia é fazer o mesmo e desafiar a garotada na Stock Series”, complementou.

Competição

A Stock Series, anteriormente chamada de Stock Light é uma categoria de StockCar. Ela é uma modalidade de acesso à categoria principal da StockCar Pro Series. O equipamento das duas categorias são similares, ambas utilizam motores V8; Chevrolet iguais para todas as equipes e câmbios sequenciais.
O calendário da Stock Series já está definido e a temporada acontece até o dia 17 de dezembro.
Calendário da Stock Series temporada 2023
  • 1ª etapa – Interlagos – 23 de abril
  • 2ª etapa – 21 de Maio
  • 3ª etapa – Brasília – 18 de junho
  • 4ª etapa – Rio Grande do Sul – 17 de setembro
  • 5ª etapa – Velocitta – 29 de outubro
  • 6ª etapa – Interlagos – 17 de dezembro

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